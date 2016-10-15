توزیع کننده چک پول تقلبی در گرگان دستگیر شد

بهرام عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بنا بر اخبار رسیده به پلیس امنیت هماهنگی و شناسایی‌های لازم در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با راهنمایی مالباختگان فرد شناسایی و دستگیر شد و در بازرسی اولیه چک پول جعلی ۵۰۰ هزار ریالی و اسکناس جعلی صد هزار ریالی از وی کشف شد.

رئیس پلیس امنیت استان گلستان تصریح کرد: در بازرسی از منزل فرد خاطی هم ۴۶ چک پول ۵۰۰ هزار ریالیT ۱۰ اسکناس جعلی ۱۰۰ هزار ریالی و ۲۰ اسکناس ۵۰ هزار ریالی کشف و ضبط شد.

عزیزی گفت: مجموع پول جعلی به دست آمده از این فرد برابر با ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال است.

به گفته وی، متهم دستگیر و به مراجع قضایی تحویل شد.