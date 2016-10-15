  1. استانها
  2. گلستان
۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۹:۵۴

رئیس پلیس امنیت گلستان:

توزیع کننده چک پول تقلبی در گرگان دستگیر شد

توزیع کننده چک پول تقلبی در گرگان دستگیر شد

گرگان- رئیس پلیس امنیت استان گلستان گفت: توزیع کننده پول و چک پول‌های تقلبی در شهر گرگان دستگیر شد.

بهرام عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بنا بر اخبار رسیده به پلیس امنیت هماهنگی و شناسایی‌های لازم در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با راهنمایی مالباختگان فرد شناسایی و دستگیر شد و در بازرسی اولیه چک پول جعلی ۵۰۰ هزار ریالی و اسکناس جعلی صد هزار ریالی از وی کشف شد.

رئیس پلیس امنیت استان گلستان تصریح کرد: در بازرسی از منزل فرد خاطی هم ۴۶ چک پول ۵۰۰ هزار ریالیT ۱۰ اسکناس جعلی ۱۰۰ هزار ریالی و ۲۰ اسکناس ۵۰ هزار ریالی کشف و ضبط شد.

عزیزی گفت: مجموع پول جعلی به دست آمده از این فرد برابر با ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال است.

به گفته وی، متهم دستگیر و به مراجع قضایی تحویل شد.

کد مطلب 3795389

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها