پیروی از الگوی غربی در میان زنان ایرانی جایگاهی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول سازمان بسیج جامعه زنان کشور با بزرگداشت ایام محرم افزود: امروز زنان عاشورایی به تاسی از حضرت زینب (س) در همه صحنه های دفاع از جمهوری اسلامی حضور دارند و در مقابل استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار خواهند ایستاد و در سنگر علم و عفاف فرهنگ منحط و رو به اضمحلال غربی را رسواتر خواهند کرد.

وی در ادامه با اشاره به رسالت سنگین امروز زنان مسلمان گفت: با توجه به رسالت سنگین امروز زنان عاشورایی در مفاهیم ارزشی و به ویژه خانواده محور این زنان التزام دارند که در جهت تحکیم تقویت و تعالی بنیان خانواده قدم بر دارند، زیرا محور اصلی جامعه خانواده است. همچنین لازم است که زنان مسلمان به ویژه در جهت تحقق سیاست های خانواده که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، هرچه که در توان دارند به انجام برسانند و به طور قطع اتخاذ تدابیر لازم در جهت عملی کردن این سیاست ها مطالبه عمومی همه زنان مسلمان است.

اصلانی ضمن انتقاد شدید از ظلم به زن در فرهنگ منحط غربی گفت: اسلام برای زن کرامت فوق العاده ای قائل است و جایگاه زن در نظام حقوقی اسلام به گونه ای ترسیم شده است که او بتواند تمام نقش های خود را در دو ساحت اجتماعی و خانوادگی به زیبایی هرچه بهتر ایفا کند.

وی افزود: زن بی هویت غربی فقط ملعبه دست سودجویان است و کوچکترین بهره ای از لحظات زیبای مادر بودن و همسر بودن نمی برد، به طوری که امروزه بسیاری از زنان آمریکایی با مصرف داروهای ضدافسردگی به زندگی خود ادامه می دهند.

مسئول بسیج جامعه زنان در پایان با انتقاد از برخی حرکت های اخیر داخلی که موجب انفعال زنان می شود، تصریح کرد: تاسی از الگوهای غربی و فمنیستی در ایران اسلامی جایگاهی ندارد و پیاده کردن این الگوها در ایران، سرنوشت زنان ایرانی را مانند زنان غربی می کند که به نام دفاع از حقوق زن، به ورطه هلاکت کشانده شدند، لذا دستگاه های اجرایی مربوط به حوزه زنان باید متوجه عملکرد خود باشند.