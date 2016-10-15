به گزارش خبرنگار مهر، فرایند انتخاب سرمربی تیم کشتی آزاد جوانان با توجه به رفتن محمد طلایی از این رده به رده بزرگسالان با تعویق فراوانی همراه شد و اعضای شورای فنی همچنان در انتظار معرفی گزینه‌های مدنظر مدیر فنی هستند.

پیش از این قرار بود سرمربی تیم کشتی آزاد جوانان طی هفته گذشته انتخاب شود که البته نشست شورای فنی با توجه به ایام سوگواری ماه محرم و چند روز تعطیلی، برگزار نشد تا همه چیز به هفته جاری موکول شود.

ابراهیم جوادی، عضو شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید این مطلب گفت: همچنان منتظر گزینه های مدنظر مجید ترکان هستیم تا این گزینه ها در نشست شورای فنی بررسی و در نهایت، سرمربی جوانان انتخاب شود. البته تعویق در این مساله چندان منطقی نیست و باید هر چه سریعتر تکلیف سرمربی جدید را روشن کنیم.

دارنده چهار مدال طلای قهرمانی کشتی جهان اظهار داشت: سرمربی تیم جوانان باید هر چه سریعتر تا پیش از جام بین المللی شاهد مشخص شود و این تیم اقدامات لازم برای اردوهای آماده سازی را استارت بزند. تاخیر بیش از حد در این بین به هیچوجه جایز نیست، چراکه ما باید فاکتور زمان و هماهنگی‌های لازم با تیم‌های نوجوانان و بزرگسالان را نیز در نظر داشته باشم.

بدین ترتیب باید طی روزهای آتی، منتظر برگزاری نشست شورای فنی تیم‌های ملی کشتی آزاد و انتخاب سرمربی جدید تیم جوانان باشیم.