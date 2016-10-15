به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رضوی صبح شنبه در نشست بررسی راهکارهای مناسب برای اجرای پروژه های عمرانی در استان، اظهارکرد: برای این منظور اجرای همزمانی پروژه های گازرسانی و ایجاد شبکه فاضلاب شهر طالقان مد نظر قرارگرفته است.

وی در ادامه با اشاره به سال «اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل» گفت: در این سال با توجه به این راهکار موثر می توان گام های موثری را در زمینه هزینه ها در اجرای پروژه های عمرانی برداشت.

رضوی گفت: براساس وعده شرکت گاز استان البرز برخی از روستاهای شهرستان طالقان تا پایان سال جاری از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.

رضوی یادآورشد: با توسعه امکانات و خدمات رفاهی در روستاها در تلاش هستیم هرچه بیشتر زمینه مهاجرت معکوس (از شهرها به روستاها) را فراهم کنیم.

مدیرکل امور روستایی استانداری البرز اضافه کرد:امروز روستاها پتانسیل های خوبی در زمینه بهبود هرچه بیشتر چرخه اقتصادی از طریق توسعه بخش های کشاورزی و دامداری به شمار می روند.