  1. استانها
  2. البرز
۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۹:۴۶

تا پایان سال جاری؛

برخی روستاهای طالقان از نعمت گاز بهره مند می‌شوند

برخی روستاهای طالقان از نعمت گاز بهره مند می‌شوند

کرج - مدیرکل امور روستایی استانداری البرز از بهره مندی برخی روستاهای شهرستان طالقان از نعمت گاز تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رضوی صبح شنبه در نشست بررسی راهکارهای مناسب برای اجرای پروژه های عمرانی در استان، اظهارکرد: برای این منظور اجرای همزمانی پروژه های گازرسانی و ایجاد شبکه فاضلاب شهر طالقان مد نظر قرارگرفته است.

وی در ادامه با اشاره به سال «اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل» گفت: در این سال با توجه به این راهکار موثر می توان گام های موثری را در زمینه هزینه ها در اجرای پروژه های عمرانی برداشت.

رضوی گفت: براساس وعده شرکت گاز استان البرز برخی از روستاهای شهرستان طالقان تا پایان سال جاری از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.

رضوی یادآورشد: با توسعه امکانات و خدمات رفاهی در روستاها در تلاش هستیم هرچه بیشتر زمینه مهاجرت معکوس (از شهرها به روستاها) را فراهم کنیم.

مدیرکل امور روستایی استانداری البرز اضافه کرد:امروز روستاها پتانسیل های خوبی در زمینه بهبود هرچه بیشتر چرخه اقتصادی از طریق توسعه بخش های کشاورزی و دامداری به شمار می روند.

کد مطلب 3795396

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها