فرهنگ عاشورایی و دفاع مقدس در جامعه ترویج یابد

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار صبح شنبه در جمع مسئولان شهرستان بابل با تسلیت و تعزیت ایام شهادت امام حسین (ع) ویاران باوفایش گفت: ریشه انقلاب ما فرهنگی بود و پایههای انقلاب اسلامی بر اساس آرمانهای حماسه عاشورا و فرهنگ عاشورایی پایهگذاری شد.
وی افزود: مردم عزیز ما بر اساس آموزههای حماسه حسینی در مقابل ظلم و ستم ایستادند و در این عرصه نیز محرومین و پابرهنگان پیشتاز بودند.
مقام عالی دولت در استان فرهنگ عاشورا را فرهنگ استقلال و اقتدار خواند و ادامه داد: در طول ۸ سال دفاع جانانه مردم عزیز ما از کشور و انقلاب بازهم این جلوههای عاشورایی تجلی یافت و در سایه همین فرهنگ عاشورایی استقلال و امنیت نظام و اقتدار جمهوری اسلامی بینظیر است.
وی به موفقیت ایران در برجام اشاره کرد و گفت: همین روحیه استقلالطلبی و عزت موجب شد در مقابل کشورهای زیادهخواه ۱ + ۵ اقدام بیسابقه برجام به فرجام برسد و نقشه دشمنان در اسلام هراسی خنثی شود.
وی نقشه دشمنان را ایجاد تفرقه در بین مسلمانان دانست و گفت: داعش و تکفیریها نتیجه تفکر استکباری است و امروز خط مقدم ما در مقابله با داعش و تکفیریها و دفاع از حرم آگاهانه انتخابشده است.
استاندار مازندران ضرورت ترویج فرهنگ عاشورایی و امربهمعروف و نهی از منکر را یادآور شد و گفت: ضرورت دارد فرهنگ عاشورا و فرهنگ دفاع مقدس بر اساس مقتضیات و نیازهای روز جامعه در بخشهای مختلف حاکم شود.
وی امربهمعروف و نهی از منکر و اصلاح جامعه را دو هدف اصلی قیام امامحسینی (ع) خواند و گفت: امربهمعروف و نهی از منکر وظیفه همگانی است و همه باید برای مقابله با آسیبهای اجتماعی بپا خیزند.
استاندار مازندران مشکل اصلی استان را بیکاری خواند و گفت: باید با پرهیز از چالشهای سیاسی به نیازهای اصلی مردم بپردازیم و وقت را بیهوده صرف حاشیهسازیها و مسائل بیفایده نکنیم و مازندران باید الگو در تمام زمینهها باشد و مازندرانیها باید با وحدت و انسجام استان را بسازند.
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