دریافت بیش از ۴هزار نمونه محموله های صادراتی و وارداتی در خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد خوزستان، رضا دهدشتی زاده اظهار کرد: در شهریورماه امسال تعداد چهار هزار و ۶۱۶ نمونه از بخش های مختلفی همچون واحدهای تولیدی، واحدهای صنفی (در راستای طرح اجرای هماهنگ استاندارد) و محموله های صادراتی و وارداتی توسط کارشناسان این اداره کل و شرکت های بازرسی تائید صلاحیت شده اخذ شده که ۲۲ هزار و ۳۱۴ مورد آزمون توسط آزمایشگاه های همکار مورد تایید صلاحیت این اداره کل و آزمایشگاه های اداره کل استاندارد خوزستان بر روی نمونه های فوق انجام شده است.

وی افزود: نمونه های فوق در زمینه های مختلف از جمله لوازم خانگی، صوتی و تصویری، صنایع غذایی و کشاورزی، شیمیایی، مصالح ساختمانی، مکانیک و فلزشناسی، برق و الکترونیک، نساجی و سلولزی و... هستند که آزمون های مختلفی از جمله معیار مصرف انرژی، نشانه گذاری، توان، نوع مواد به کار رفته، آزمون های ابعادی، فیزیکی، مکانیکی، مقاومت در برابر حرارت، مقاومت فشاری، استحکام، چگالی، فلزات سنگین، بسته بندی، رنگ، طعم، باقیمانده سموم، بافت شناسی و... بر روی آن ها انجام می شود.

مدیرکل استاندارد خوزستان ادامه داد: بر اساس نتایج آزمون اعلام شده چهار هزار و ۴۰۷ نمونه با استانداردهای ملی مربوطه مطابقت داشته و ۲۰۹ نمونه نیز مردود و مغایر با استانداردهای ملی مربوطه اعلام شده است.

دهدشتی زاده در پایان خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به نیاز جامعه به اندازه گیری های درست و جهت اطمینان از سلامت ابزار آزمایشگاهی، تعیین میزان خطا و تنظیم وسایل در مقایسه با استانداردهای ملی مربوطه، تعداد ۱۱۰ مورد کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی توسط آزمایشگاه های همکار تایید صلاحیت شده توسط اداره کل استاندارد خوزستان بر اساس استانداردهای ملی مربوطه انجام شده که سطح دقت آزمون ها را تا حد قابل قبولی افزایش داده است.