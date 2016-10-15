به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شیلات هرمزگان، علی رمضانی صبح امروز در نشستی مرتبط با عملکرد مجموعه تحت مدیریت خود با بیان اینکه صید میش ماهی امسال و تاکنون نسبت به سال گذشته ازبیست درصد رشد برخوردار بوده است اظهار داشت: صید میش ماهی در آب‌های شهرستان جاسک از تیر ماه آغاز گشته است.

رمضانی اظهار امیدواری کرد که امسال و تا پایان فصل صید میش ماهی شاهد رشد چشمگیری از صید این گونه باشیم.

رئیس شیلات شهرستان جاسک با بیان اینکه «میش ماهی» جزو با ارزش‌ترین ماهیان خوراکی خلیج فارس به حساب می‌آید گفت: این گونه ارزش صادرات و ارزآوری بالایی برای صیادان منطقه دارد.

وی افزود: این گونه ماهی به دلیل داشتن کیسه شنایی خاص که در زمان محلی به آن دولک می‌گویند نسبت به سایر گونه‌ها برتری دارد.

رمضانی گفت: کیسه شنای میش ماهی که بسته به وزن آن با قیمت‌های متفاوتی به صادر کنندگان این محصول فروخته می‌شود به کشورهای چین، مالزی و جنوب شرق آسیا صادر می‌شود.

لازم به ذکر است میش ماهی یکی از بزرگ‌ترین ماهی‌های خوراکی حلال خلیج فارس است که بین ۴ تا ۶۰ کیلوگرم وزن و تا یک و نیم متر طول دارد.