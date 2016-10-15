۲۰ نفر بر اثر واژگونی اتوبوس در محور قوچان - فاروج مصدوم شدند

شهرام طاهرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ساعت ۳ ساعت و ۴۲ دقیقه بامداد شنبه یک دستگاه اتوبوس مسافربری در محور قوچان به فاروج بعد از انحراف از جاده در کیلومتر ۱۰ این محور واژگون شد که از ۴۳ سرنشین این اتوبوس ۲۰ نفر مصدوم شدند.

وی افزود: پس از اعلام حادثه عوامل امدادی پایگاه امداد و نجات بین‌ شهری امامزاده ابراهیم، هلال‌احمر قوچان و پایگاه جاده‌ای امام رضا(ع) هلال‌احمر فاروج در خراسان شمالی به محل حادثه اعزام شدند و مصدومان این حادثه را برای مداوا به بیمارستان موسی‌بن‌جعفر (ع) قوچان منتقل کردند.

رئیس حوادث و اورژانس دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: خوشبختانه تاکنون هیچ مورد فوتی گزارش داده نشده است.