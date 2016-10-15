گلوگاه توسعه معادن برطرف شود/ظرفیت حمل خطوط ریلی باید ۴برابر شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایمیدرو، عباس رنجبر در عین حال گفت: در افق ۱۴۰۴ سالانه امکان ساخت ۱۲۰۰ کیلومتر ریل مشروط بر تامین منابع مالی وجود دارد؛ بنابر این در صورت فراهم نشدن زیرساخت ها همچون خطوط ریلی، گلوگاه های توسعه این بخش همچنان باقی می ماند و زمان حمل و هزینه ها افزایش می یابد.

مدیر دفتر زیرساخت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ادامه داد: مطالعات اولیه طرح جامع فولاد نشان می دهد، برای افق ۱۴۰۴ سهم خطوط ریلی ۳هزار و ۱۸۰ کیلومتر خواهد بود این در حالیست که کل خطوط ریلی کشور از ۱۱هزار و ۴۲۰ کیلومتر فعلی باید به ۲۵هزار کیلومتر برسد.

وی اعلام کرد: از ۳۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تن حجم بار جابه جا شده توسط حمل و نقل ریلی در سال ۹۴، رقمی حدود ۲۱.۶ میلیون تن مربوط به مواد معدنی(سنگ آهن، گندله و کنسانتره) بوده است.

عباس رنجبر گفت:این رقم نشان می دهد بیش از ۶۰ درصد حمل و نقل ریلی مربوط به مواد معدنی است.

چنانچه دیگر مواد معدنی همچون حمل ۱.۲ میلیون تن سنگ آهک و زغالسنگ نیز به آمار حمل و نقل ریلی سال قبل افزوده شود، در مجموع به ۲۲.۸ میلیون تن می رسد.

وی گفت: جابه جایی سالانه حدود ۳۵ میلیون تن بار توسط ریل از معادن بزرگی از جمله چغارت، سنگان، چادرملو و گل گهر به مقصد کارخانه های فولادی حمل و بخشی هم برای صادرات انجام شده است.

رنجبر افزود: قرار است شاخص های حمل بار ریلی نسبت به مجموع حمل بار توسط ریل و جاده در کشور که اکنون بین ۱۰ تا ۱۲ درصد است، تا افق ۱۴۰۴ به ۳۰ درصد برسد که ایمیدرو با ایجاد و توسعه زیرساخت های بارگیری در معادن در تحقق آمار ذکر شده کمک می کند.

مدیر دفتر زیرساخت ایمیدرو با بیان اینکه زیرساخت، بخش جدایی ناپذیر برنامه ریزی استراتژیک برای پروژه ها و عملیات معدنی به شمار می رود، گفت: در بخش معدن، سهم سرمایه گذاری تخصیص یافته به زیرساخت ها رقم قابل توجهی است و برای پروژه های بزرگ بین ۶۰ تا ۸۰ درصد از هزینه کل پروژه را شامل می شود.