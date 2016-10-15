مسابقات تنیس روی میز بانوان کشور در اراک آغاز شد

عماد ثاقبی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مسابقات با حضور یازده تیم از استان های اصفهان، مرکزی، قزوین، کرمانشاه، مازندران، کردستان، تهران، البرز، خراسان رضوی، بوشهر و گلستان در قالب بیش از ۵۰ ورزشکار در مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک از روز شنبه آغاز شده و به مدت دو روز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این مسابقات با هدف شناخت نفرات برتر برای حضور در اردوی تیم ملی تنیس روی میز پیگیری می شود.

دبیر هیات تنیس روی میز استان مرکزی بیان داشت: این مسابقات در سه مرحله برگزار شده که مرحله اول و دوم به صورت دوره ای و مرحله سوم با روش حذفی آسیایی انجام می شود.

ثاقبی خاطرنشان ساخت: ریحانه حیدری، صبا سراجی، نوشین دباغچی، سمیه صمدی تیم استان مرکزی را به مربی گری معصومه فراهانی تشکیل می دهند.

دبیر هیات تنیس روی میز استان مرکزی اضافه کرد: چهار نفر از داوران استان مرکزی به کمک داوری فرشیده ریاحی، نایب رییس هیات تنیس روی میز استان مرکزی در کادر داوری این مسابقات حضور دارند.