رونمایی از کاغذ الکترونیک منعطف/ باریک و رنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، سلول های بسیار باریک تشکیل دهنده این کاغذ الکترونیک با تغییر مختصری در ولتاژ خاموش و روشن می شوند و مانند پیکسل های نمایشگر ال سی دی عمل می کنند. اما این نمایشگر هم مانند دیگر نمایشگرهای انعکاسی در عمل هیچ نوری را منتشر نمی کنند، بلکه نور خارجی را منعکس می کنند که نمایشگر را روشن می کند.

نور این نمایشگر باریک تاشدنی حتی در شرایطی مانند تابش نور مستقیم آفتاب هم مناسب است. این در حالی است که نمایشگرهای ال ای دی استاندارد بیشتر در نور کم و در تاریکی خوب کار می کنند.

یکی دیگر از مزایای نمایشگر مذکور نمایش دقیق رنگهاست. این نمایشگر می تواند تنوع رنگ های طبیعی را هم به شکل مناسبی پوشش دهد. refresh rate یا سرعت به روزرسانی فرکانس های به نمایش درآمده این محصول چند بار در ثانیه است که امید می رود در آینده بهبود یابد.

هنوز محدودیت های دقت این نمایشگر مشخص نشده ولی احتمالا این رقم چند میکرومتر در پیکسل (۱۰^۴ dpi) باشد. این رقم بیشتر از میزانی است که چشم انسان قادر به تشخیص آن باشد. میزان دقت یاد شده حتی از دقت گوشی های آیفون جدید اپل هم بیشتر است.

این نمایشگر تاشدنی هنوز در مراحل اولیه آزمایش و طراحی است و مشخص نیست عرضه تجاری آن به بازار چه زمانی آغاز می شود.