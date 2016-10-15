به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، سلسله عملیات های شهادت طلبانه شهروندان فلسطینی علیه صهیونیست ها در سرزمین های اشغالی همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، به دنبال این عملیات ها، یک شهروند فلسطینی امروز شنبه به وسیله سلاح سرد به تجمع صهیونیستها در قدس اشغالی حمله کرد.

به دنبال این حمله، یک صهیونیست به شدت زخمی و برای مداوا به بیمارستان منتقل شد.

طبق اعلام رسانه های عربی، عامل این عملیات شهادت طلبانه موفق به گریز از چنگ نظامیان صهیونیست شد و هم اکنون نیروهای امنیتی این رژیم در قدس اشغالی به دنبال وی هستند.

خبر دیگر اینکه، نظامیان رژیم صهیونیستی بار دیگر به مناطق مختلف کرانه باختری از جمله شهر «الخلیل» یورش بردند.