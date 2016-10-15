به گزارش خبرگزاری مهر، سلسله نشست های دیدارمتن با شاعران پست آوانگارد با همکاری گروه پژوهشی دگره و مکتب تهران برگزار می شود.
گروه پژوهشی دگره در پی اجرای نمایشهایی با رویکرد به «زبان» و «متن» و علاقه به ادبیات پیشرو بر آن شد ادبیات را به تماشا بنشیند؛ اولین حرکت این گروه دعوت اهل قلم به تماشای نمایش «صفر» اثر برگزیده ششمین همایش مکتب تهران و دعوت تئاتریها به شنیدن شعر زبانمحور بود.
این آشنایی برای هر دو طرف ذوقآور و جذاب بود و واکنشها به شعر و نمایش گروه را برآن داشت که این حرکت را قدمبهقدم ادامه دهد و با دومین دعوت از شاعران و نویسندگان برای دیدن نمایش «حرف، حرف، حرف؛ فیلیپ گلس قرص نانی میخرد؛ گونههای مرگ تروتسکی» ایدههایی برای اجرای شعر را با آنها در میان بگذارد و پیشنهادهای آنها را بشنود. اولین تمرکز دگره برای نزدیککردن متن ادبی و اجرا بر شعرهای زبانمحور بود که حاصل گفتوگو با شاعران درباره متنهایی از آن دست بود که به نمایش نزدیک میشوند و میتوان در یک نشست کافهای به تماشای خواندنشان نشست.
نشستهای پیش روی دگره که مانند برنامه سال گذشته با اجرای نمایشی پژوهشی، این بار به نام «سهزبانه»، همراه است به مرور شعر تجربهگرا و زبانمحور در قالب دیدار با شاعران «پستآوانگارد» میپردازد. شنیدن و خواندن شعر شاعرانی که اشتراکشان در این است که کار ادبی جدی خود را در دهه هفتاد آغاز کردهاند و ویژگیهای پسامدرن در آثارشان دیده میشود و میتوان آنها را از این لحاظ کنار هم قرار داد؛ این شاعران از این جهت در کنار هم قرار میگیرند که با وجود تمایزهای آشکاری که دارند همواره تظاهرات پسامدرن و میل به تجربهگرایی در آثارشان دیده میشود و هیچگاه به سمت عامهپسندشدن نرفتهاند.
در این نشستهای کافهای نتیجه گفتوگو با شاعران در کنار شعرخوانی آنها در قالب شعرخوانیهای گروهی ارائه خواهد شد. این حرکت که با توجه به امکانات یک نشست کافهای طراحی شده است، قدمهای اول برای دیدار با متن است. دگره امیدوار است بتواند این قدمهای آهسته را به سمت اجراهای کاملتر ببرد.
شمس آقاجانی، مهرداد فلاح، رویا تفتی، علی قنبری، عباس حبیبی و محمد آزرم شاعران پستآوانگارد در این نشستها شعرخوانی خواهند داشت. گروه دگره بخشهایی از «چهارجوابیها»ی مهرداد فلاح و «هوم» محمد آزرم را میخوانند و علی قنبری پرفورمنسی به نام «ورسیونی برای کافه» را اجرا خواهد کرد.
برنامه های مذکور روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، ۲۸، ۲۹ و ۳۰ مهر و همچنین سه شنبه، پنجشنبه و جمعه، ۴، ۶ و ۷ آبان در مکتب تهران برگزار می شود.
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