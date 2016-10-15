  1. استانها
  2. مرکزی
۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۰۸

تیم جودوی ساوه قهرمان مسابقات بزرگسالان استان مرکزی شد

تیم جودوی ساوه قهرمان مسابقات بزرگسالان استان مرکزی شد

اراک- مسابقات جودوی بزرگسالان استان مرکزی با قهرمانی تیم ساوه، نایب قهرمانی اراک و مقام سومی محلات در اراک پایان یافت.

داود رحیمی، دبیر هیات جودوی استان مرکزی در گفت و گو با خبرنگار مهر در این رابطه اظهار داشت: این مسابقات روز جمعه با شرکت جودوکارانی از شهرهای ساوه، اراک و محلات در قالب ۳۵ورزشکار با هدف شناخت نفرات برتر برای حضور در چهل و یکمین دوره مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی که از بیست و هفتم  ماه جاری  به مدت دو روز در شیراز برگزار می شود، پیگیری شد.

وی افزود: در پایان این رقابت ها در وزن ۶۰ کیلوگرم ابوالفضل محمودی از اراک، وزن ۶۶ کیلوگرم علی رضا فوراتی از ساوه، وزن ۷۳ کیلوگرم منصور ونکی فراهانی از اراک، وزن ۸۱ کیلوگرم حسین الله کرمی از ساوه، وزن ۹۰کیلوگرم رضا الهی از ساوه، وزن ۱۰۰ کیلوگرم جمال سلیمانی از اراک و در وزن به اضافه ۱۰۰ کیلوگرم حجت گازور از ساوه مقام های اول را کسب کردند.

دبیر هیات جودوی استان مرکزی خاطرنشان ساخت: در رده بندی تیمی هم ساوه در سکوی نخست ایستاد، اراک عنوان نایب قهرمانی را به خود اختصاص داد و محلات هم راضی به سومی شد.

رحیمی افزود: همچنین علیرضا محرابیان، مهدی گلی و داود رحیمی داوری این مسابقات را برعهده داشتند.

کد مطلب 3795424

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها