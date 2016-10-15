۲۶ فقره تصادف در جاده های خراسان جنوبی رخ داد/ فوت دو نفر

سرهنگ حسین رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع ۲۶ فقره تصادف در محورهای مواصلاتی استان طی هفته گذشته، اظهار کرد: از این تعداد دو فقره تصادف فوتی بود که دو نفر در این حوادث جان خود را از دست دادند.

وی همچنین به وقوع ۲۱ فقره تصادف جرحی در این مدت اشاره کرد و گفت: این تصادفات نیز ۴۶ نفر مجروح برجای گذاشته است.

فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی اضافه کرد: همچنین از مجموع تصادفات هفته گذشته سه فقره تصادف خسارتی بوده است.

رضایی با بیان اینکه بیشترین تصادفات این مدت در جاده های روستایی رخ داده است، عنوان داشت: ۶۱ درصد از تصادفات هفته گذشته در جاده های روستایی رخ داده است.

وی، عدم توجه به جلو با ۳۹ درصد را از جمله عمده علل تصادفات این مدت عنوان کرد و گفت: بعد از این تخطی از سرعت مطمئنه با ۳۵ درصد بیشترین علل تصادفات این مدت بوده است.

برخورد قانون با سه هزار تخلف حادثه ساز

فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین عمده برخوردهای این مدت مربوط به واژگونی با ۶۱ درصد و موتورسیکلت ها با ۲۲ درصد بوده است.

به گفته وی بیشترین وسایل نقلیه مقصر در این تصادفات نیز خودروهای سواری با ۷۰ درصد بوده اند.

رضایی از ثبت هفت هزار و ۴۳ فقره تخلف رانندگی در جاده های استان طی هفته گذشته خبر داد و افزود: از این تعداد سه هزار و ۲۹ فقره تخلف حادثه ساز بوده است.

وی ادامه داد: در این ارتباط ۱۴ دستگاه خودرو و ۴۵ دستگاه موتورسیکلت توقیف شده است.