حسین امیرعبداللهیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حمله یکشنبه هفته گذشته رژیم آل‌سعود به یک مراسم در صنعاء که منجر به شهادت و زخمی شدن بیش از ۹۰۰ نفر شد، اظهار داشت: سعودی‌ها با وجود آنکه فکر می‌کردند در کمتر از چند هفته در جنگ با یمن پیروز می‌شوند، عملاً به دلیل مقاومت انصارالله و متحدان آن بعد از گذشت یک سال و نیم فهمیده‌اند که شرایط میدانی برای آنها بسیار سخت است.

وی ادامه داد: همه تلاش‌های سیاسی هم که سعودی‌ها پشت آن قرار داشتند تا آنچه را که در میدان جنگ به دست نیاورده‌اند در پشت میز مذاکره به دست بیاورند، با شکست مواجه شده است.

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل گفت: در نتیجه این وضعیت، آل‌سعود به همراه ایالات متحده آمریکا به دنبال آن هستند که با اقداماتی نظیر حمله هفته گذشته به صنعاء، رعب و وحشت ایجاد کنند و رهبران سیاسی یمن و جنبش انصارالله را وادار کنند که تسلیم خواسته‌های آل‌سعود و آمریکا شوند.

امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد: حملات اخیر به صنعاء در همین چارچوب قابل بررسی است اما قطعاً در جامعه یمن اثر معکوس دارد و مردم یمن در حوزه مقاومت مقابل متجاوزان بیشتر تشویق می‌شوند.

سعودی‌ها در قد و قواره حمله به یمن نبودند/ حمایت اطلاعاتی و لجستیکی آمریکا و صهیونیست‌ها

وی درباره نقش پشت پرده آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنایات اخیر صنعاء، اظهار داشت: اساساً سعودی‌ها در قد و قواره‌ای نبوده‌اند که بتوانند جنگی را در منطقه از جمله در کشور یمن راه بیندازند و بتوانند آن را مدیریت کنند؛ حمله آل‌سعود به یمن از ابتدا با حمایت لجستیکی و اطلاعاتی آمریکا انجام شد و رژیم صهیونیستی هم به طور غیرعلنی در این ماجرا دست دارد و اهداف خاص خودش را دنبال می‌کند.

مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: متأسفانه حاکمان کم‌خرد عربستان سعودی در این مسئله فریب آمریکا و صهیونیست‌ها را خورده‌اند و در باتلاق یمن گرفتار خواهند شد.

امیرعبداللهیان گفت: به نظر من باید عاملان این حادثه و مسئولان عربستان سعودی که در یک سال و نیم اخیر در کشتار مردم بی‌گناه یمن به ویژه زنان و کودکان اقدام کرده‌اند و اخیراً نیز دست به جنایت گسترده‌ای در صنعاء زده‌اند و به نوعی نسل‌کشی را دنبال می‌کنند، باید در یک دادگاه بین‌المللی به عنوان جنایتکار جنگی محاکمه شوند.

وی همچنین با اشاره به سکوت مجامع بین‌المللی و حقوق‌ بشری در مقابل جنایات آل‌سعود در یمن تصریح کرد: متأسفانه سازمان ملل با اعتراف بان‌کی‌مون که نشان می‌دهد در حلقه صهیونیست‌ها و آل‌سعود گرفتار شده‌اند، ثابت کرد که نمی‌خواهند به وظایف خودشان عمل کنند اما افکار عمومی دنیا و نخبگان در سراسر جهان باید نسبت به این مسئله یک خروش عمومی و گسترده راه بیندازند که خروجی آن محاکمه عاملان تجاوز به یمن باشد.