۲۲۰ شرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری فارس فعالیت دارند

فرید مر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی رویکرد شرکتهای دانش بنیان باید تقاضا محور و تقاضا گرا شود و متناسب با نیاز جامعه ایده و فکر خود را ارائه دهند و در تحقق این هدف سازمانهای خدمات رسان نقش بسزایی ایفا می کنند به گونه ای که ادارات و سازمانها در زمینه تأمین دستگاههای خود به شرکت های دانش بنیان داخلی اعتماد و از آنها حمایت کنند تا آنها نیز بتوانند محصولی با کیفیت تولید کنند که قابلیت رقابت با نمونه خارجی را داشته باشد.

رئیس پارک علم و فناوری استان فارس افزود:یکی از مشکلات اصلی این بخش وجود کالا قاچاق و اجناس وارداتی است که توانایی ساخت آن در داخل کشور وجود دارد و صنعتگر باید بعد از تحمل سختیها و تولید انبوه کالا باکیفیت با مشابه وارداتی ویا قاچاق آن در بازار مواجه و رقابت کند به عنوان مثال در حوزه دفاعی که واردات نداشتیم خیلی خوب رشد کرده و به موفقیتهای چشمگیری دست یافته ایم.

وی تاکید کرد: حدود ۲۰شرکت در پارک علم و فناوری استان فارس وجود دارد که توانایی های بالایی در زمینه نرم افزار، سخت افزار، کشاورزی، نانو کشاورزی، صنایع غذایی، نفت و گاز و نانو دارند و عدم حمایت کافی مسولان مربوطه از آنها تحمل شرایط در میدانی نابرابر را سخت می کند و مردم نیز باید همتی ملی کنند و کالای ایرانی بخرند.

فرید مر تشریح کرد: وظیفه پارک علم و فناوری حمایت از شرکتهایی است که ایده خوب داشته باشند و این حمایت شامل ایجاد امکانات و دادن مکان برای اجرای ایده آنهاست و همچنین برای عملی کردن ایده های ناب موجود در دانشگاهها پیشنهاد متصل شدن دانشگاهها به پارک علم و فناوری داده شده تا استعداد دانشجویان خلاق در پارک علم و فناوری شکوفا شود.