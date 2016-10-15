به گزارش خبرنگار مهر، با حضور آیت‌الله عبدالکریم عابدینی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه قزوین، معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان، فرماندار شهرستان تاکستان، نماینده مردم شهرستان تاکستان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان و مردم شهر نرجه، صبح شنبه حجت‌الاسلام‌ احمد خداوردی به عنوان امام‌جمعه نرجه و بیستمین امام‌جمعه استان قزوین معرفی شد.

شهر نرجه بیستمین شهر استان قزوین است که صاحب نماز با شکوه عبادی و سیاسی جمعه شده است.

بدترین تهمت به یک امام‌جمعه این است که او را چپی و یا راستی معرفی کنند

آیت‌الله عابدینی در این مراسم اظهار کرد: امیدواریم برپایی نماز جمعه در این شهر بشارت برکت و رحمت باشد و حضور یکپارچه مسئولان و مردم در این مراسم، تحقق این هدف را میسر خواهد کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین ادامه داد: حجت‌الاسلام‌والمسلمین خداوردی، امام‌جمعه جناح خاص، گروه خاص و قبیله خاص نیست؛ بدترین تهمت به یک امام‌جمعه این است که او را چپی و یا راستی معرفی کنند.

وی گفت: امام‌جمعه کسی که برای خدا آمده تا به تبلیغ دین بپردازد و عمامه و لباس امام‌جمعه به معنای این است که او نماینده دین، ائمه و رهبری در یک منطقه است.

امام‌جمعه قزوین گفت: رفتار مسئولان، مردم و روحانیون نشان می‌دهد که درک درست و خداپسندانه‌ای از نماز جمعه در شهر نرجه وجود دارد و تداوم این حضور و همراهی آینده خوبی را برای این شهر رقم خواهد زد.

آیت‌الله عابدینی در ادامه در جمع مردم نرجه بیان کرد: خدارا سپاسگزاریم که با همکاری مسئولان و مردم مؤمن، وفادار و پیگیری‌های آن‌ها، بیستمین نماز جمعه استان در شهر نرجه برپا و حجت‌الاسلام‌والمسلمین خداوردی به عنوان نخستین امام‌جمعه این شهر معرفی شد.

وی افزود: تاکنون که نماز جمعه در این شهر برپا نمی‌شد، یک وظیفه‌ای داشتیم و حال که نماز جمعه برپا می‌شود، وظیفه همه جدی‌تر شده است و باید با تلاش بیشتری پای کار دین باشیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین با تأکید بر این‌که خداوند گفته وقتی به نماز جمعه دعوت می‌شوید به سوی آن بشتابید و آن را جدی بگیرید، ادامه داد: نباید به نماز بگوییم کار داریم بلکه باید به کار بگوییم وقت نماز است.

امام‌جمعه قزوین اضافه کرد: در روایتی از امام سجاد (ع) بیان شده هر کسی سه هفته بدون عذر و بهانه در نماز جمعه شرکت نکند، علامت نفاق است و باید تلاش کنیم با شرکت مستمر در این مراسم عبادی و سیاسی دل‌هایمان را به نور ایمان و تقوا روشن کنیم.

وی یادآور شد: نماز جمعه شجره طیبه‌ای است که درخت آن هر هفته به ثمر می‌نشیند؛ هر چند با برنامه‌ریزی‌های بیشتر و استفاده از ظرفیت ائمه جمعه می‌توان از این فرصت ارزشمند هر روز بهره‌مند شد.

آیت‌الله عابدینی اظهار کرد: ما به شهدا می‌گوییم «أَشْهَدُ أَنَّکَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلَاةَ» یعنی «شهادت می‌دهم که تو نماز را اقامه کردی»؛ ما هم هر چه پایِ کارِ دین باشیم و در راستای اقامه نماز بکوشیم، مشمول این آیه شریفه خواهیم شد.

از اختلافات باندی، سیاسی و جناحی پرهیز کنیم

حجت‌الاسلام‌ خداوردی، امام‌جمعه نرجه هم در این مراسم با تأکید بر این‌که آمده‌ایم تا محور وحدت باشیم، اظهار کرد: با همه مردم از هر سلیقه‌ای که دارند، آماده همکاری هستیم تا بتوانیم از بسترهای موجود برای خدمت به مردم استفاده نماییم.

وی با تأکید بر این‌که نباید در انجام وظایفی که به ما محول شده، کم کاری کنیم، بیان کرد: باید تلاش کنیم و از همه ظرفیت‌ها برای خدمت به مردم استفاده کنیم.

امام‌جمعه نرجه با تأکید بر این‌که باید وحدت و همدلی داشته باشیم، خاطرنشان کرد: باید از اختلافات باندی، سیاسی و جناحی پرهیز کنیم تا با همدلی و وحدت بتوانیم کارها را پیش ببریم.

حجت‌الاسلام‌ خداوردی با بیان این‌که آن‌چه برای ما اهمیت دارد، اصل نظام و ولایت‌فقیه است، بیان کرد: نماز جمعه به همه سلایق تعلق دارد و از همه سلایق می‌خواهیم تا پای کار نماز جمعه باشند.

در این مراسم حجت‌الاسلام‌ محمد عابدینی، رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان حکم انتصاب امام‌جمعه نرجه را قرائت کرد.