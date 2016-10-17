جنتی اولین قربانی انتخابات ۹۶/دوقطبی فرهنگی نتیجه ناکامی اقتصادی

احسان قاضی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: من نه به عنوان عضو کمیسیون فرهنگی و عضو شورای نظارت بر صدا و سیما، بلکه به عنوان فردی که سابقه فرهنگی و از جمله حضور در مناصب مدیریتی وزارت ارشاد را داشته و آشنایی کامل با حوزه فرهنگ و هنر دارم، از ابتدای عملکرد آقای جنتی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافتم که ایشان در مجموعه وزارت ارشاد نمی توانند نقش مدیریت فرادستی ایفا کنند.

معاونان جنتی، پاشنه آشیل وزارت فرهنگ

نماینده مردم فریمان در مجلس ادامه داد: در حوزه های مختلف فرهنگی افراد مختلفی به وی مشورت داده و ایشان را هدایت می کردند. وی معاونینی را انتخاب کرد که هر کدام مجمع الجزایر مستقل از هم بودند. برخی توفیقاتی داشتند و برخی نیز خیر، اما پاشنه آشیل وزیر شدند.

قاضی زاده گفت: این افراد در وزارت ارشاد ایجاد حساسیت می کردند و به نوعی آقای جنتی را هزینه اقدامات خود کردند؛ زیرا مطمئن بودند با توجه به اتکای آقای جنتی به آقای هاشمی رفسنجانی و آقای روحانی، جایگاه ایشان در سنگر وزارت فرهنگ مستحکم خواهد بود.

وی با بیان اینکه آقای جنتی فردی ناآشنا به حوزه فرهنگ و هنر است، گفت: اهالی فرهنگ و هنر وی را ناآشنا به این حوزه می دانستند و این ناآشنایی باعث میدان داری برخی افراد در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد که ساحت فرهنگ و هنر را تضعیف کردند.

تاخت و تاز سیاسی در حوزه فرهنگ و هنر؛ مصداق ضعف مدیریتی جنتی

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تعطیلی صندوق فرهنگ و هنر و تاخت و تاز سیاسی در حوزه فرهنگ و هنر را از مصادیق ضعف مدیریتی جنتی خواند و گفت: متاسفانه طی سالهای اخیر عرصه فرهنگ و هنر به جای اینکه جنبه ماهیتی داشته باشد، عرصه سیاست ورزی شد. این موضوع آسیب های زیادی به این عرصه وارد کرد.

قاضی زاده عدم تائید علما و مراجع در خصوص حوزه های مختلف فرهنگ را از مصادیق دیگر ضعف مدیریتی جنتی خواند و گفت: اتفاقاتی که در نمایشگاه کتاب، کنسرت های موسیقی و... افتاد، یک به یک موجب ایجاد حساسیت هایی در جامعه شد.

عضو کمیسیون فرهنگی گفت: تذکرات مستمری که طی سالهای اخیر داده شد و عدم حضور مقام معظم رهبری در دو دوره اخیر نمایشگاه کتاب، انتقاداتی که رهبری انقلاب در حوزه فرهنگ و هنر داشتند که حتی در دیدار با شعرا نیز اعلام شد، همه و همه نشان دهنده ضعف در حوزه مدیریت فرهنگ کشور بود.

حوزه های فرهنگی، عرصه تاخت و تاز و ترک تازی های کاسبان رسانه شده است

وی تصریح کرد: حوزه های فرهنگی و هنری، عرصه تاخت و تاز و ترک تازی های کاسبان رسانه شده و این افراد منافع مالی سایر بخش های رسانه را به نفع خود اختصاص می دهند.

قاضی زاده در خصوص وضعیت حوزه سینما در دوران مدیریتی جنتی گفت: در حوزه سینمایی، التهاباتی را در سال اول مدیریت آقای جنتی داشتیم. برخی فیلم ها مورد نقد قرار گرفته و به چالش کشیده شده اند. برخی آثار مذهبی نیز به چالش کشیده شده اند اما در یک سال اخیر شاهد فضای آرام‌تری در حوزه سینما بودیم.

وی ادامه داد: بسیاری از اهالی هنر که دارای نگاه متفاوت تری بودند به گوشه انزوا کشیده شدند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: متاسفانه در سال های اخیر کانون های فرهنگی و هنری مساجد عملاً دچار رخوت، رکود، سستی و سکون شده است و عملاً به تعطیلی کشیده شده اند. این کانون ها روزی بازوی فرهنگی کشور بودند.

عضو کمیسیون فرهنگی گفت: به علت سستی و عدم فعالیت قوی وزارت ارشاد، قوه قضائیه و نیروی انتظامی وارد عرصه فرهنگ و هنر شده اند که این حضور نشان دهنده عدم ایفای نقش قانونی وزارت ارشاد است.

قاضی زاده گفت: در حوزه آموزش های هنری نیز بحران مدارک هنری بدون پشتوانه در وزارت ارشاد، ساری و جاری است.

نامه دوصفحه ای جنتی به لاریجانی برای برنامه ششم برنامه ریزی بلند مدت ندارد

وی با انتقاد از تعامل وزارت ارشاد با مجلس، گفت: پایین ترین سطح تعامل بین دستگاه های ارتباطی مربوط به وزارت ارشاد با مجلس شورای اسلامی است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: بنده به عنوان نماینده کمیسیون فرهنگی در کمیسیون تلفیق برنامه ششم حضور دارم. همه دستگاه های فرهنگی به جد به دنبال برنامه ریزی برای ۶ سال آینده هستند. اما وزیر ارشاد تنها ۲ صفحه نامه به آقای لاریجانی داده که پیشنهاد، پیگیری و خواست ویژه ای در این نامه وجود ندارد و دورنمای روشنی برای اعتبارات عرصه فرهنگ و هنر برنامه ریزی نکرده اند. این امر نشان می دهد وی اهل برنامه ریزی نبوده و دغدغه ای در این خصوص ندارد.

انتقاد از روزمرگی، یلگی در وزارت فرهنگ

قاضی زاده با انتقاد از روزمرگی، یلگی، رهایی و فقدان اندیشه فرهنگی و هنری در وزارت فرهنگ و ارشاد گفت: ساختار و دورنمای روشنی برای حوزه فرهنگ و هنر کشور وجود ندارد.

وی گفت: کاش اگر دولت ارزیابی مدیریتی ضعیفی از وزیر فرهنگ داشت، برای برکناری جنتی در سال اول دولت اقدام می شد. چون از ابتدا ناکارآمدی مدیریتی وی روشن بود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: به نظر می رسد دولت به خاطر عدم توفیق در مسائل اقتصادی به دنبال ایجاد دوگانه فرهنگی در اجتماع است و فضای روانی و ذهنی کشور را به حوزه مسائل فرهنگی کشانده است.

جنتی قربانی انتخابات ۹۶ شد

قاضی زاده اظهار داشت: بزرگترین قربانی این منازعات را آقای جنتی می دانم. ایشان قربانی سوء مدیریت و ناتوانی در حل مسائل مدیریتی در حوزه فرهنگ شد.

وی ادامه داد: جنتی قربانی ناتوانی دولت در حل مشکلات اقتصادی مردم و قربانی انتخابات ۹۶ شد اما این آخرین قربانی نخواهد بود و نام جنتی به عنوان اولین قربانی انتخابات ۹۶ ثبت شد.