دو سانحه تصادف در مازندران سبب مجروح شدن ۴ نفر شد

زکریا اشک پور سخنگوی مرکز فوریتهای پزشکی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برخورد خودرو ۲۰۶ به دیواره تونل در جاده هراز جمعهشب گزارش شد و همکاران پس از رسیدن به محل حادثه و بررسی صحنه و وضعیت مصدومین، آمبولانس کمکی درخواست کردند و آمبولانس پایگاه بایجان هم به محل حادثه اعزام شد.
وی اظهار داشت: در این حادثه یک مرد حدود ۲۸ ساله در دم جان باخت و دو خانم و یک مرد دیگر مصدوم شدند ومصدومین توسط سه دستگاه آمبولانس به بیمارستان ۱۷ شهریور آمل منتقل شدند وگزارشها حاکی از وخامت شدید حال این مرد مصدوم دارد.
اشک پور افزود: همچنین واژگونی خودروی سواری در جاده چمستان یک کشته و یک مصدوم داشت و در این حادثه که در پیچ نصرتآباد جاده چمستان آمل رخ داد، خانم ۳۳ سرنشین خودرو در دم جان باخت و مرد ۴۰ ساله راننده خودرو بهشدت آسیب دید و پس از انجام اقدامات اولیه و مراقبت کامل به بیمارستان امام خمینی نور منتقل شد.
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