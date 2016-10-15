مهدی باقری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شورای شهر خارگ آمادگی همکاری برای هر گونه حمایت از فعالیتهای فرهنگی و آموزشی اداره آموزش و پرورش خارگ را دارد.
وی اضافه کرد: به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی، «من به شما فرهنگیان عزیز میگویم که مسئله فرهنگ و تعلیم و تربیت، مسئله اول در نظام ماست»؛ این سخن بیانگر این است که نه تنها فرهنگیان بلکه همه مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی در قبال آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت دانشآموزان وظیفه خطیری دارند.
باقری افزود: در همین راستا و بهمنظور حمایت از آموزش و پرورش، شهرداری باید به استناد ماده ۶۸ آییننامه مالی شهرداریها، سه درصد از درآمدهای مستمر خود را به آموزش و پرورش اختصاص دهد.
وی بیان کرد: بر همین اساس در نیمه اول سال ۹۵ و در فاز اول، مبلغ یک میلیارد ریال از این محل به حساب آموزش و پرورش خارگ توسط شهرداری واریز شده است و انشاءالله در ماههای آتی و متناسب با تحقق بودجه و میزان درآمد شهرداری، باقیمانده مطالبات آموزش و پرورش نیز پرداخت خواهد شد.
رئیس شورای شهر خارگ با اشاره به هزینه کرد سهم آموزش و پرورش تصریح کرد: محل هزینه کرد سهم آموزش و پروش از درآمدهای مستمر شهرداری از اختیارات مدیریت آموزش و پروش است و این شورا یا هر ارگان دیگری اجازه دخالت در چگونگی و نحوه هزینه کرد آن را ندارد.
وی ادامه داد: شورای اسلامی شهر خود را متعهد میداند تا تمام تلاش خود را در کنار شهرداری و سایر مسئولان شهر خارگ در راستای پرداخت مابقی مطالبات آموزش و پرورش داشته باشد و اجازه دخالت به هیچ شخص حقیقی و حقوقی را در این زمینه نخواهد داد.
باقری در پایان یادآور شد: امیدواریم روزی را شاهد باشیم تا وضعیت آموزشی مدارس شهر خارگ هم از حیث نرمافزاری و هم از نظر زیرساختی و سختافزاری در خور و شان دانشآموزان عزیزمان در جزیره مقاوم خارگ باشند.
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