به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نادریان صبح شنبه در حاشیه افتتاح مرکز رشد دانشگاه جهرم در جمع خبرنگاران گفت: در راستای تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی دانشگاه و بر اساس تفاهم‌نامه با پارک علم و فناوری استان این طرح در جهرم عملیاتی شده است.

وی به تدوین هفت طرح فناورانه توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه جهرم اشاره کرد و افزود: تعداد شرکت‌های فناور با توجه به طرح‌های متعدد توسط گروه‌های پژوهشی موجود در دانشگاه جهرم در حال افزایش است.

رئیس دانشگاه جهرم با اشاره به اینکه مراکز رشد به عنوان یک ابزار رشد اقتصادی و به‌منظور حمایت از کارآفرینان تحصیل کرده، تأسیس و با ارائه امکانات و تسهیلات عمومی زمینه آغاز فعالیت شرکت‌های جدید فناور را فراهم می‌کند، اظهارکرد: این مراکز با در اختیار گذاشتن زیرساخت‌های لازم همچون دفترکار، فضا و تجهیزات اداری، مشاوره‌های فنی لازم، دوره‌های آموزشی، بازاریابی، ارائه وام و تسهیلات کم بهره و برخی معافیت‌های مالیاتی فرایند تبدیل ایده به محصول توسط محققان را تسهیل می‌کنند.