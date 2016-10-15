شرکت های طرف قرارداد شهرداری کرمان کارگران را بیمه تکمیلی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا محمدرضاخانی صبح شنبه در اولین جلسه توجیهی مسئولان واحد طب کار شهرداری و نمایندگان سلامت سازمان های تابعه هدف از این نشست را ارتقای سلامت در شهرداری در سه حوزه شهر، شهروند و کارکنان شهرداری عنوان و تاکید کرد: واحد طب کار شهرداری کرمان به طور منظم به ارائه خدمات بهداشت و سلامت و مددکاری کارکنان شهرداری می پردازد.

وی از انطباق فعالیت ها و مصوبات جلسات طب کار با موازین سلامت خبر داد و افزود: بهداشت فردی، واکسیناسیون، معاینات ادواری و بیمه تکمیلی کارکنان و خانواده آن ها از حوزه وظایف طب کار شهرداری است.

محمدرضا خانی با اشاره به لزوم بیمه کارگران شهرداری از سوی کارفرما افزود: شرکت های طرف قرارداد شهرداری کرمان باید مجاب شوند گروه های کارگری بالای ۵۰ نفر را بیمه تکمیلی کنند.

محمدرضاخانی انجام واکسیناسیون های مربوطه و اجرای ورزش های همگانی را برای کارکنان شهرداری کرمان ضروری عنوان و تاکید کرد: شهرداری در راستای سلامت کارکنان خود ورزش همگانی را در مناطق و محلات شهر کرمان ترویج می کند.

در این نشست مقرر شد آموزش های لازم امداد و نجات، کمک های اولیه روانی، بازرسی ایمنی، واکسیناسیون و پیشگیری از بیماری ها به رابطین سلامت داده شود تا در زیرمجموعه مربوط اعمال شود. همچنین مقرر شد کلیه قراردادهای همکاری مناقصه با شرکت های پیمانکار، دارای بندهای سلامت واکسیناسیون، معاینات ادواری، رعایت اصول ایمنی شغلی و بیمه تکمیلی باشد.