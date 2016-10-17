به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا غلامی دبیر شورای فرهنگی دفتر مقام معظم رهبری درباره فیلم سینمایی «هیهات» گفت: به نظرم «هیهات» فیلم خوش ساختی است و مخاطب را خیلی سریع با خود درگیر می‌کند. این فیلم برای کسانی که به موضوع آن فکر می‌کنند و دغدغه دارند امری حسی، عاطفی و در عین حال معرفتی عمیقی است.

وی ادامه داد: امیدوارم این فیلم بتواند آثار فرهنگی مناسبی به جای بگذارد و عشق و محبت غیرقابل وصف مردم ایران را نسبت به امام حسین (ع) عمق ببخشد و دوچندان کند و عامل مشوقی باشد تا بتوانیم ۱۰ هزار سوژه کار نکرده در این حوزه را در دستور ساخت قرار دهیم و ناگفته‌ها را از طریق دوربین بیان کنیم.

غلامی عنوان کرد: فکر می‌کنم چهار اپیزود یک پیام خاص را منتقل می‌کند و هر پیام می‌تواند مخاطب خاص را هدف قرار دهد. در اپیزود اول عامه مردم را تحت تاثیر قرار می دهد اما به تدریج اپیزودهای بعدی تخصصی‌تر می‌شود. در کل جای ساخت این موضوع‌ها به خصوص کارهایی که ابتکار و نوآوری و شجاعت در آنها می بینیم، خالی است.

وی در پایان بیان کرد: درباره این موضوع‌ها فیلم ساختن شجاعت می‌خواهد، زیرا این گونه موضوع‌ها سال‌ها است که مهجور مانده است و برخی‌ها فکر می کنند فضای روشنفکری اجازه نمی دهد که در این زمینه‌ها ورود کنند و یا اگر ورود کنند با طعنه عناصر روشنفکر روبه رو می‌شوند. به نظرم محمدرضا شفیعی به عنوان تهیه کننده و دوستان کارگردان براساس دل و اعتقادشان کار کردند.