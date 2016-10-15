به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان، ابراهیم کریمی گفت: پس از پایان مراسم عزاداری روز عاشورا، لوح ثبت ملی مراسم سینه زنی کمر به کمر رامیان در حضور استاندار گلستان و فرهاد قائمی ملی پوش تیم والیبال ایران و جمعی از مسوولان استان رونمایی شد.

وی افزود: شیوه عزاداری کمر به کمر در بین مردم رامیان، نشان از باور مردم عزادار به محوریت ولایت علی ابن ابیطالب (ع) و ۱۱ امام دیگر است که این آئین هر ساله در روز دهم ماه محرم به طور نمادین با حرکت به دور میدان امام علی (ع) شهر رامیان انجام می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان تصریح کرد: در این مراسم عزاداران در اطاعت از ولی امرشان کفن‌های سفید و سبز بر تن می‌کنند و مراسم سینه زنی در صبح روز عاشورا به همراه سایر مراسم از جمله نخل گردانی، بیاد کجاوه و نخل حضرت زینب (س)، علم گردانی نمادی از علم دار دشت کربلا حضرت ابوالفضل العباس (ع) و نوحه خوانی در جلوی دسته‌ها، با فریاد «روز عاشوراست امروز، کربلا غوغاست امروز» برگزار می‌شود.

کریمی گفت: شورای عالی کشور این اثر را به عنوان میراث معنوی و این مراسم را به عنوان « مراسم سینه زنی کمر به کمر رامیان» به شماره ۱۱۵۷ در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۴ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رساند.