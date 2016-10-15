۱۳ شهرستان برای خدمت به زوار اربعین حسینی معین دشت آزادگان هستند

نادر عمیدزاده در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اینکه مرز چذابه یکی از سه مرز خروجی زائران حسینی در کشور است و سال گذشته حدود ۴۸۰ هزار نفر از این مرز وارد و خارج شدند در این چند ماه اخیر آسیب شناسی های لازم انجام و مشکلاتی که در سال های قبل برای این مرز وجود داشت را شناسایی کردیم.

وی افزود: راه، پارکینگ و آب سه مشکل شناسایی شده بود و با پیگیری های استاندار خوزستان و تأکیدات لازم در دو موضوع راه و پارکینگ نتایج بسیار خوبی حاصل شد. امسال در حوزه راه تا نقطه پارکینگ یک جاده رفت و برگشت خواهیم داشت.

فرماندار دشت آزادگان تصریح کرد: ۱۰ و نیم کیلومتر هم تا نقطه پارکینگ توسط راه و شهرسازی استان آماده سازی می شود و انصافا کارهای بزرگی را انجام دادند. ۴۰ هکتار پارکینگ را نیز آماده سازی می کنند که در نزدیک ترین نقطه به مرز باشد، یعنی مسیری چهار و نیم کیلومتری را در نظر گرفتند در حالی که سال گذشته باید ۲۵ کیلومتر را از پارکینگ تا مرز با اتوبوس جابه جا می شدند.

عمیدزاده ادامه داد: با وجود کاهش مسیر پارکینگ ولی باز هم برای جابه جایی زائران از نقطه پارکینگ تا مرز اتوبوس هایی را در نظر گرفتیم.

وی بیان کرد: سال گذشته دو کیلومتر روشنایی داشتیم ولی امسال هشت کیلومتر دیگر به مسیر روشنایی مسیر تردد زائران حسینی افزوده شد. از چند روز قبل نیز شهرداری تهران کار احداث ۱۰۰ چشمه توالت را در دو نقطه پارکینگ شروع کرده است.

فرماندار دشت آزادگان گفت: جلسات و هماهنگی های مختلفی با هیئت ها و شهرستان های معین طی روزهای اخیر برگزار شده است. برای شهرستان دشت آزادگان ۱۳ شهرستان دیگر را به عنوان معین تعیین کردند تا در این زمینه با ما همکاری داشته باشند. دزفول، شوش، شوشتر، اندیکا، لالی، اندیمشک، باوی و کارون از جمله شهرستان های معین هستند.

وی اضافه کرد: کمیته های مختلف جلسات را به صورت منظم تشکیل دادند که اسکان، امنیت، اطلاع رسانی و زیرساخت از جمله این کمیته ها هستند و انصافا عمده کارها در حوزه کمیته زیرساخت است.

عمیدزاده همچنین ابراز امیدواری کرد: امیدوارم با این کارهای انجام شده امسال زائران حسینی یک سری تغییرات محسوس تری را با تردد از مرز چذابه شاهد خواهند بود.

فرماندار دشت آزادگان در پایان عنوان کرد: از تمامی زائران غیر خوزستانی تقاضا داریم که در استان های خود اقدام به اخذ روادید کرده و به هیچ عنوان بدون روادید به پایانه های مرزی این استان مراجعه نکنند.