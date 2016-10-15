به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد بوشهر، احمد لطفی با اشاره به استفاده از ظرفیت‌های این ماه در راستای توسعه طرح‌های اکرام و محسنین، اظهار داشت: در این راستا سه برنامه محوری طرح فلاح، طرح های اکرام و محسنین و توزیع جیره غذایی خشک و گرم انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: طرح فلاح یکی از موفق‌ترین طرح‌های کمیته امداد در راستای تعمیق باورهای دینی خانواده‌های زیر پوشش خود بوده است که با هدف حفاظت خانواده‌های زیر پوشش از هجمه‌های فرهنگی و ارتقای سطح آگاهی آنها در ارتباط با مسائل دینی، در وهله نخست در سطح خانواده‌های آسیب‌دیده، سپس در میان خانواده‌های آسیب‌پذیر و در نهایت در سطح خانواده‌های در معرض آسیب به اجرا گذاشته می‌شود.

لطفی ادامه داد: در این طرح مبلغان دینی و روحانیون ضمن تبیین احکام دینی و مسائل شرعی، مباحثی را در ارتباط با مناسبت‌های مذهبی و مسائل روز اجتماعی در قالب مجالس روضه خوانی در بین خانواده های تحت حمایت بیان می‌کنند.

وی عنوان کرد: به دلیل استقبال گسترده مردم خیر و نیکوکار استان از طرح های اکرام ایتام و محسنین که حمایت مالی از فرزندان یتیم تحت حمایت و غیر تحت حمایت این نهاد به‌ویژه در ایام سوگواری ائمه معصوم علیهم‌السلام است این طرح‌ها در ماه محرم وصفر نیز به شکل بارزتری انجام می شود.

لطفی گفت: در این دو طرح خیرین می‌توانند با حمایت از یک تا چند یتیم ماهانه مبالغی به حساب این افراد واریز و کمک‌های غیرنقدی در پوشش‌هایی مانند کمک تحصیل آنها نیز ارائه کنند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر تصریح کرد: کار سوم و ویژه‌ای که در ایام محرم و صفر در دستور کار این نهاد قرار گرفته است، توزیع نذورات مردمی در بین خانواده‌های تحت حمایت به شکل جیره غذایی خشک و وعده‌های غذایی گرم است که هماهنگی‌های خوبی با هیئت‌ها و مساجد در کنار نیکوکاران انجام شده است.