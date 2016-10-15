نفرات برتر تنیس روی میز نونهالان استان مرکزی مشخص شدند

عماد ثاقبی دبیر هیات تنیس روی میز استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مسابقات روز جمعه با شرکت ۵۰ ورزشکار در سالن اختصاصی تنیس روی میز خمین برگزار شد که در پایان علیرضا اکبری از خمین در سکوی نخست ایستاد، محمد عرفان محمدی از خمین نایب قهرمان شد، سینا کوچکی از اراک در جایگاه سوم قرارگرفت.

وی افزود: همچنین احسان میرزاخانی از خمین به مقام چهارم دست یافت و مبین عظیمی از خمین و عرشیا ملکی از اراک، به ترتیب مقام های پنجم و ششم را به دست آوردند.

به گفته دبیر هیات تنیس روی میز استان مرکزی، نفرات اول تا ششم طبق سهمیه استان از طرف فدراسیون به مسابقات آزاد و رده بندی نونهالان کشور که نیمه اول آبان ماه در کرمانشاه برگزار می شود، اعزام خواهند شد.

ثاقبی خاطرنشان کرد: مسابقات تنیس روی میز آزاد و دسته برتر زیر ۲۱سال بانوان کشور نیز با حضور یازده تیم از استان های اصفهان، مرکزی، قزوین، کرمانشاه، مازندران، کردستان، تهران، البرز، خراسان رضوی، بوشهر و گلستان در قالب بیش از ۵۰ ورزشکار، از امروز در مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک آغاز شده و به مدت دو روز ادامه خواهد داشت.