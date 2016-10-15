فاصله ۷ امتیازی «کلینتون» از «ترامپ» در جدیدترین نظر سنجی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در این نظر سنجی که توسط رویترز و Ipsos انجام شده ۴۴ درصد از رای دهندگان آمریکایی از نامزدی هیلاری کلینتون در انتخابات هشتم نوامبر حمایت می کنند.

در این نظر سنجی که از تاریخ هفتم تا ۱۳ اکتبر انجام شده ۳۷ درصد از رای دهندگان از دونالد ترامپ حمایت کرده اند.

نتایج این نظرسنجی در حالی منتشر شده که ترامپ با وضعیت بغرنجی مواجه شده و دیروز جمعه نیز دو زن دیگر ادعا کردند که از سوی ترامپ مورد آزار جنسی قرار گرفته اند.

یک هفته بعد از افشای فیلم اظهارات رکیک دونالد ترامپ نامزد جمهوریخواهان در انتخابات آمریکا، رسانه های آمریکایی اظهارات زنانی را منتشر کرده اند که می گویند توسط ترامپ مورد مزاحمت جنسی قرار گرفته اند. اتهاماتی که به شدت توسط ستاد ترامپ رد شده و حتی او تهدید به شکایت از این رسانه ها کرده است.

اتهامات علیه ترامپ در حالی است که سخنگوی ترامپ این ادعاها را رد کرد و گفت: واقعیت ندارد و تخیلی است. نمی توان تصور کرد یکی از معروف‌ترین تجار جهان که سابقه درخشانی در زمینه تقویت جایگاه زنان دارد این کارها را انجام داده باشد. اینها اظهاراتی است که یک ماه مانده به انتخابات سر در آورده اند.