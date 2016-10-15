مهلت شرکت در دومین جشنواره شعر نیاوران تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سلمانی دبیر دومین جشنواره شعر نیاوران در گفتگویی با اعلام این خبر، گفت: فراخوان دومین جشنواره شعر نیاوران با موضوع آزاد و در بخش ویژه با موضوعات بین المللی صلح و محیط زیست دوم مرداد ماه منتشر شد و تا این لحظه نزدیک به ۲۵۰ نفر آثار خودشان را به دبیر خانه جشنواره ارسال کرده اند که نسبت به دوره مشابه سال گذشته تعداد شرکت کنندگان ۲۰ درصد بیشتر شده است.

وی با تاکید بر این مساله که سعی شده در این دوره فراخوان جشنواره به صورت گسترده توزیع شود و در اختیار اکثریت شاعران قرار بگیرد افزود:تا این لحظه از تهران قریب به ۳۰ درصد و از شهرستان ها ۷۰ درصد شرکت کننده داشتیم و امیدواریم با توجه به تمدید مهلت ارسال آثار امسال همچون سال گذشته شاهد حضور شاعران توانمند و خوبی باشیم.

گفتنی است قالب اشعار ارسالی به جشنواره می‌تواند کلاسیک، آزاد و ترانه باشد. شاعران طنزپرداز نیز می‌توانند اشعار خود را در قالب های یاد شده به جشنواره ارسال کنند. شرکت کنندگان می‌توانند حداقل ۳ و حداکثر ۵ اثر به دبیرخانه ارسال نمایند وهر شرکت کننده می‌تواند علاوه بر شرکت در یکی از بخش های آزاد(فقط یک قالب)، در بخش ویژه نیز شرکت کند.

همچنین شرکت کنندگان می‌توانند آثار خود را به صورت تایپ شده در WORD به همراه مشخصات کامل به دبیرخانه جشنواره به نشانی اینترنتی Adabi@fniavaran.ir ارسال و یا پرینت آثار خود را بهمراه سی دی فایل Word و مشخصات کامل به صندوق پستی ۱۹۵۴۸۵۷۴۱۳ دبیرخانه ارسال کنند. شرکت در این جشنواره برای کلیه شاعران بدون محدودیت سنی و جغرافیایی آزاد است.