به گزارش خبرگزاری مهر، احسان لشگری با بیان اینکه قصد دارد چیزهایی که در ۱۵ سال یاد گرفته را به کشتی گیران دیگر منتقل کند، گفت: با بررسی تمامی جوانب تصمیم گرفتم از دنیای قهرمانی خداحافظی کرده و وارد دنیای مربیگری بشوم.

وی افزود: هم اکنون ۳۱ سال سن دارم و کشتی‌گیران زیادی هستند که در این سن به فعالیت خود ادامه می‌دهند، اما من گرچه از نظر بدنی شرایط ادامه کار را دارم بهتر دیدم از نظر روانی با دنیای قهرمانی خداحافظی کنم و در عرصه مربیگری به خدمت ادامه دهم.

وی تصریح کرد: هر کشتی گیری یک دوره قهرمانی دارد و به خوبی می داند تا چه زمانی می تواند ادامه دهد. من هم پس از چند ماه فکر و بررسی تمامی جوانب به این نتیجه رسیدم که باید از این دوره گذر کنم و پای در عرصه مربیگری بگذارم.

دارنده مدال برنز المپیک لندن تصریح کرد: به نظر من باید در بهترین زمان از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد تا طوری نشود که برگشت دوباره داشته باشید. مطمئنا اگر برگردید و نتیجه نگیرید ومدام برای جبران ناکامی، نتایج بدتری کسب کنید، بی تردید سابقه خوب گذشته را هم خراب خواهید کرد.

دارنده مدال برنز جهان اظهار کرد: مربیگری بسیار سخت‌تر از دوران قهرمانی است، چراکه در دوره قهرمانی خودت هستی و خودت، اما در مربیگری باید روحیه جمعی داشته باشید و با دیگران هماهنگ شوید. ضمن اینکه باید با چندین نفر ارتباط برقرار کنید و تجربیات خود را به آنها انتقال دهید.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از اعتماد کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد و فدراسیون کشتی، برای حضور به عنوان مربی در اردوها تشکر می کنم و امیدوارم بتوانم به خوبی در مسئولیتی که به من محول شده ایفای نقش کنم.