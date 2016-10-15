۱۶۶ پروانه کارورزی در گلستان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی فنی و حرفه ای گلستان، ابوالفضل تیرانداز گفت: گلستان به همراه هفت استان دیگر پایلوت اجرای طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی است.

وی افزود: برنامه عملیاتی طرح از مهرماه سال ۱۳۹۴ در این استان با ثبت نام واحدهای صنفی- صنعتی متقاضی به عنوان پذیرنده طرح کارورزی آغاز شد.

مدیرکل فنی و حرفه ای استان گلستان تصریح کرد: در راستای تحقق بند دو سیاست‌های کلی اشتغال ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب و به استناد بند الف ماده ۲۱ برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و نیز در اجرای آیین نامه نظام هماهنگ اجرای طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی، با هدف ارتقای شایستگی‌های حرفه ای فارغ التحصیلان متناسب با نیاز بازار کار این طرح در گلستان اجرایی شده است.

به گفته وی، در این خصوص پس از بررسی مستندات ارسالی و بازدیدهای میدانی از امکانات و منابع انسانی در اختیار این واحدها و نیز تشکیل جلسات شورای نظارت، ارزیابی وگسترش آموزشی تاکنون ۱۶۶ واحد، واجد شرایط تشخیص داده شدند که پروانه واحد کارورزی و توسعه مهارت برای آن‌ها صادر شد.

تیر انداز گفت: این طرح با مشارکت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان اجرا شد و هم اینک واحدهای متقاضی امکان ثبت نام در این طرح را دارند.

وی خاطرنشان کرد: پس از انتخاب کارورزان توسط واحدها؛ دوره‌های آمادگی شغلی توسط این اداره کل برای کارورز برگزار شده و پس از انجام مراحل عقد قرارداد توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارورزان امکان طی دوره خود را در واحدهای پذیرنده دارند.

تیرانداز گفت: در پایان آزمون دوره برگزار و گواهینامه یا تاییدیه حضور در دوره نیز به نام کارورز صادر می‌شود.