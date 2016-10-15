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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۴۵

رئیس صندوق رفاه :

دولت وام ۵۵میلیاردی را اختصاص نداد/ دانشجویان در انتظار وام شهریه

دولت وام ۵۵میلیاردی را اختصاص نداد/ دانشجویان در انتظار وام شهریه

رئیس صندوق رفاه دانشجویان گفت: در بودجه سال جاری وام شهریه ۵۵ میلیارد تومان اعلام شد اما هنوز این وام تخصیص نیافته و دانشجویان در انتظار وام شهریه هستند.

ذوالفقار یزدان مهر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت تخصیص اعتبار وام شهریه دانشجویی گفت: سال ۹۳ اعتباری برای وام شهریه تخصیص داده نشد.

وی ادامه داد: سال ۹۴ از ۱۰۰ میلیارد تومان اعتباری که برای وام مذکور تخصیص داده شده بود، با پیگیری دو وزیر علوم تحقیقات و فناوری و وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ۴۰ درصد آن ابلاغ شد.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان افزود: امسال در بودجه ۹۵ وام شهریه به ۵۵ میلیارد تومان رسید که نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشت و تاکنون نیز این اعتبار تخصیص داده نشده است.

یزدان مهر با بیان اینکه دانشجویان در انتظار وام شهریه هستند افزود: پیگری های لازم صورت گرفته و منتظریم این اعتبار تخصیص داده شود تا به دانشگاه ها ابلاغ کنیم.

به گزارش مهر، اخیرا نیز مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه پیام نور اعلام کرد: دانشجویان دانشگاه پیام نور برای انتخاب واحد در انتظار اختصاص وام شهریه توسط صندوق رفاه دانشجویان هستند که بعد از دریافت وام بتوانند ثبت نام کنند.

کد مطلب 3795472
زهرا سیفی

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