دولت وام ۵۵میلیاردی را اختصاص نداد/ دانشجویان در انتظار وام شهریه

ذوالفقار یزدان مهر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت تخصیص اعتبار وام شهریه دانشجویی گفت: سال ۹۳ اعتباری برای وام شهریه تخصیص داده نشد.

وی ادامه داد: سال ۹۴ از ۱۰۰ میلیارد تومان اعتباری که برای وام مذکور تخصیص داده شده بود، با پیگیری دو وزیر علوم تحقیقات و فناوری و وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ۴۰ درصد آن ابلاغ شد.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان افزود: امسال در بودجه ۹۵ وام شهریه به ۵۵ میلیارد تومان رسید که نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشت و تاکنون نیز این اعتبار تخصیص داده نشده است.

یزدان مهر با بیان اینکه دانشجویان در انتظار وام شهریه هستند افزود: پیگری های لازم صورت گرفته و منتظریم این اعتبار تخصیص داده شود تا به دانشگاه ها ابلاغ کنیم.

به گزارش مهر، اخیرا نیز مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه پیام نور اعلام کرد: دانشجویان دانشگاه پیام نور برای انتخاب واحد در انتظار اختصاص وام شهریه توسط صندوق رفاه دانشجویان هستند که بعد از دریافت وام بتوانند ثبت نام کنند.