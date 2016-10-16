  1. استانها
  2. خوزستان
۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۸:۰۶

مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان:

پارکینگ مرزهای شلمچه و چذابه تا اربعین آماده می شود

پارکینگ مرزهای شلمچه و چذابه تا اربعین آماده می شود

اهواز ـ مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان گفت: هم اکنون پارکینگ مرزهای شلمچه و چذابه برای خدمت به زائران حسینی در حال ساخت است و تا اربعین آماده می شود.

پیمان کاظمی نژاد در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در خصوص اربعین با توجه به اینکه این اجتماع بزرگ به عنوان بزرگترین تجمع انسانی و شیعی در جهان است به هر حال حساسیت بالایی دارد و چند سال است که این حرکت از ابتدا به شکل خودجوش با توجه به ارادت مردم به حسین شروع شده ولی از سال گذشته در کشور ستادی تشکیل شد و کار بسیار خوبی در وزارت کشور انجام شد.

وی افزود: در همین راستا یک سری کمیته هایی برای این ستاد مشخص شد که در بحث عمرانی نیز کمیته زیرساخت هست و عمده مسائل مربوط به خدمات رسانی زائران نیز در این کمیته است.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان تصریح کرد: استان هایی را به عنوان استان معین مشخص کردند که تهران از دو سال قبل در مرزهای این استان حضور داشته و تمام امکانات استان نیز بسیج شده و چند جلسه به ریاست استاندار و معاون عمرانی تشکیل و کارهای خوبی صورت گرفته است.

کاظمی نژاد ادامه داد: جلسات مربوطه در وزارت کشور هم تشکیل شده و مسئولان کمیته های زیرساخت و خود وزیر کشور بازدید داشته و وضعیت بسیار مناسب است و اکنون در شلمچه به جز پارکینگ ها که در حال ساخت است مشکل دیگری نداریم.

وی گفت: پایانه و ترمینال خروجی مرز شلمچه به سمت عراق هم راه افتاده که بسیار خوب و بزرگ است. پارکینگ ها نیز تا زمان اربعین با تقسیم کار آماده می شود و چشمه های توالت نیز به همین صورت آماده است.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان عنوان کرد: در چذابه یک مقدار مشکل مسیرهای ترددی را داشتیم که اکنون زیرساخت ها از سمت سوسنگرد به چذابه در حال انجام و با سرعت بسیار مناسبی مسیرهای ترددی در حال ساخت هستند.

وی در پایان بیان کرد: پارکینگ های این مرز نیز در حال احداث هستند و سایر تمهیدات لازم نیز فراهم شده است. همچنین شهرداری های مختلف نیز مواکبی را برای خدمات رسانی به زائران حسینی مهیا کرده اند.

کد مطلب 3795474

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها