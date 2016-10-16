پارکینگ مرزهای شلمچه و چذابه تا اربعین آماده می شود

پیمان کاظمی نژاد در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در خصوص اربعین با توجه به اینکه این اجتماع بزرگ به عنوان بزرگترین تجمع انسانی و شیعی در جهان است به هر حال حساسیت بالایی دارد و چند سال است که این حرکت از ابتدا به شکل خودجوش با توجه به ارادت مردم به حسین شروع شده ولی از سال گذشته در کشور ستادی تشکیل شد و کار بسیار خوبی در وزارت کشور انجام شد.

وی افزود: در همین راستا یک سری کمیته هایی برای این ستاد مشخص شد که در بحث عمرانی نیز کمیته زیرساخت هست و عمده مسائل مربوط به خدمات رسانی زائران نیز در این کمیته است.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان تصریح کرد: استان هایی را به عنوان استان معین مشخص کردند که تهران از دو سال قبل در مرزهای این استان حضور داشته و تمام امکانات استان نیز بسیج شده و چند جلسه به ریاست استاندار و معاون عمرانی تشکیل و کارهای خوبی صورت گرفته است.

کاظمی نژاد ادامه داد: جلسات مربوطه در وزارت کشور هم تشکیل شده و مسئولان کمیته های زیرساخت و خود وزیر کشور بازدید داشته و وضعیت بسیار مناسب است و اکنون در شلمچه به جز پارکینگ ها که در حال ساخت است مشکل دیگری نداریم.

وی گفت: پایانه و ترمینال خروجی مرز شلمچه به سمت عراق هم راه افتاده که بسیار خوب و بزرگ است. پارکینگ ها نیز تا زمان اربعین با تقسیم کار آماده می شود و چشمه های توالت نیز به همین صورت آماده است.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان عنوان کرد: در چذابه یک مقدار مشکل مسیرهای ترددی را داشتیم که اکنون زیرساخت ها از سمت سوسنگرد به چذابه در حال انجام و با سرعت بسیار مناسبی مسیرهای ترددی در حال ساخت هستند.

وی در پایان بیان کرد: پارکینگ های این مرز نیز در حال احداث هستند و سایر تمهیدات لازم نیز فراهم شده است. همچنین شهرداری های مختلف نیز مواکبی را برای خدمات رسانی به زائران حسینی مهیا کرده اند.