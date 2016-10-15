جمشید سعادتمند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه عملیات روکش آسفالت باند فرودگاه خرم آباد با دستور مدیریت ارشد لرستان و تاکید معاون هماهنگی امور عمرانی استان در حال انجام است اظهار داشت: در حال حاضر عملیات آسفالت فرودگاه خرم آباد به صورت دو شیفت کاری و با بسیج تمام امکانات و ماشین آلات در حال انجام است.

وی گفت: روزانه حدود هزار و ۲۰۰ تن آسفالت در فرودگاه خرم آباد پخش می شود.

مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های لرستان اضافه کرد: باند فرودگاه خرم آباد سه هزار و ۶۰۰ متر طول دارد که برای آسفالت روکش و تطویل باند آن نیازمند ۹۰ هزار تن آسفالت استاندارد هستیم.

سعادتمند ادامه داد: برای تولید این میزان آسفالت، تعداد سه کارخانه آسفالت را با بهترین کیفیت به کار گرفته ایم و امیدوارم بتوانیم عملیات آسفالت فرودگاه خرم آباد را در موعد مقرر به اتمام برسانیم.