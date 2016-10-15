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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۳۲

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

تطویل باند فرودگاه خرم‌آباد نیازمند ۹۰ هزار تن آسفالت است

تطویل باند فرودگاه خرم‌آباد نیازمند ۹۰ هزار تن آسفالت است

خرم آباد- مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های لرستان گفت: برای روکش آسفالت و تطویل باند فرودگاه خرم آباد نیازمند ۹۰ هزار تن آسفالت استاندارد هستیم.

جمشید سعادتمند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر  با بیان اینکه عملیات روکش آسفالت باند فرودگاه خرم آباد با دستور مدیریت ارشد لرستان و تاکید معاون هماهنگی امور عمرانی استان در حال انجام است اظهار داشت: در حال حاضر عملیات آسفالت فرودگاه خرم آباد به صورت دو شیفت کاری و با بسیج تمام امکانات و ماشین آلات در حال انجام  است.

وی گفت: روزانه حدود هزار و ۲۰۰ تن آسفالت در فرودگاه خرم آباد پخش می شود.

مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های لرستان اضافه کرد: باند فرودگاه خرم آباد سه هزار و ۶۰۰ متر طول دارد که برای آسفالت روکش و تطویل باند آن نیازمند ۹۰ هزار تن آسفالت استاندارد هستیم.

سعادتمند ادامه داد: برای تولید این میزان آسفالت، تعداد سه کارخانه آسفالت را با بهترین کیفیت به کار گرفته ایم و امیدوارم بتوانیم عملیات آسفالت فرودگاه خرم آباد را در موعد مقرر به اتمام برسانیم.

کد مطلب 3795475

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