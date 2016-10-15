یک درصد آسانسورهای بازرسی شده استاندارد بود/ ۱۰۰واحد CNG تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، نیره پیروزبخت در نشستی خبری به مناسبت روز جهانی استاندارد گفت: تاکنون ۳۰ هزار استاندارد ملی را تدوین کردیم که از این تعداد ۱۱ هزار استاندارد در ۳ سال اخیر تدوین شده است.

وی این موضوع را نشانگر عزم جدی سازمان در تحقق اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی مدیران دانست و گفت: استانداردهای تدوین شده باید به مرحله اجرا و عمل برسد که بیشتر اجرا را به ذینفعان واقعی می سپاریم که تا امروز حدود ۲۷ هزار پروانه کاربرد علامت استاندارد صادر کردیم.

رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه سطح بازرسی های ما در سال های اخیر با توجه به تنگناهای مالی ادامه داشته است، گفت: در ۳ سال اخیر، یک‌میلیون بازرسی از سطح بازار داشتیم که بازرسی از واحدهای صنفی به منظور دفاع از حقوق مصرف‌کننده انجام گرفته است.

۱۰۰ واحد CNG تعطیل شد

پیروزبدخت با اشاره به اینکه بازرسی از ایستگاه های CNG را آغاز کرده ایم، ادامه داد: در سال های گذشته توجه زیادی به این موضوع نشده بود، اما ما بازرسی ها را آغاز کردیم و متوجه شدیم که این ایستگاه ها وضعیت مناسب ندارند.

وی افزود: بازرسی ها از حدود ۲ هزار و ۵۰۰ واحد CNG انجام شده و اخطارهایی را به آنها دادیم و حتی ۱۰۰ واحد CNG را تعطیل کردیم.

رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به ضرورت بازبینی کپسول های CNG در خودروها اظهار کرد: به دلیل اینکه این فرآیند مرتبط با مردم است و خودروها مالک شخصی دارند، از خودروهای دولتی آغاز کردیم.

یک درصد آسانسورها استاندارد هستند

پیروزبخت با بیان اینکه بازرسی دوره ای آسانسور را شروع کرده ایم که در این مورد هم وضعیت خوبی نداریم، اظهار داشت: تاکنون ۲ هزار و ۶۵۰ آسانسور مورد بازرسی قرار گرفته که ۳۷ مورد با استاندارد منطبق بوده است.

وی ادامه داد: دو میلیون و ۶۵۰ هزار شیر و سیلندر گاز مایع را بازسازی و نوسازی کردیم، همچنین در بخش مصالح ساختمانی و مواد غذایی هم توجه جدی داشتیم.

رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه در عرصه بین المللی هم فعالیت های زیادی را داشته ایم، گفت: از حدود ۱۰ سال پیش به دنبال این بودیم که موافقتنامه چند جانبه را به امضا برسانیم که در حال حاضر گواهینامه‌های ما را در ۳۲ کشور می پذیرند که ژاپن، کره جنوبی و آمریکا جزو این کشورها هستند.

صدور سه پروانه استاندارد غذای حلال

پیروزبخت با اشاره به اینکه برای نخستین بار سه پروانه کاربرد علامت استاندارد حلال در ایران از سوی این سازمان صادر شده است، اظهار کرد: این پروانه ها با دو امضای نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی و رئیس سازمان ملی استاندارد صادر می شود.

وی در خصوص استاندارد خودروها ادامه داد: ما هنوز در حال بررسی محصولات قدیمی هستیم، اما در قراردادهای جدید خودروسازان با شرکت های خارجی اعلام کردیم که باید منطبق با استانداردهای ما باشد.

رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به اینکه در حال رایزنی با خودروسازان در این رابطه هستیم، اظهار داشت: استانداردهای ما بیشتر مرتبط با استانداردهای اروپایی است، بنابراین باید بررسی کنیم که آیا استانداردها به‌روز بوده است یا نه.

وی در خصوص استاندارد بنزین های تولیدی در کشور هم گفت: در مورد بنزین قبلا زیاد صحبت شده و الان ما مباحث دیگری را در سازمان پیگیری می‌کنیم.

پیروزبخت با اشاره به اینکه موضوع آلودگی هوا در نیمه دوم سال را کارگروه مربوطه پیگیری می کند، افزود: مولفه‌های زیادی بر آلودگی هوا دخیل هستند و فقط موضوع بنزین نیست.

روغن شیر، حیوانی است، پالم نیست

رئیس سازمان ملی استاندارد در مورد سفر اخیر رئیس جمهور به مالزی و طرح دوباره واردات پالم از این کشور، اظهار داشت: وقتی پالم وارد کشور شود اقدامات استاندارد بر روی آن انجام می‌گیرد و تا پیش از آن نظارتی نداریم.

وی با بیان اینکه استفاده از هرگونه روغن گیاهی در شیر ممنوع است، گفت: به جز یک مورد در مابقی محصولات اجازه استفاده از پالم را نداده‌ایم. به خصوص شیر که فقط باید روغن حیوانی داشته باشد.

پیروزبخت در مورد بررسی سازمان استاندارد بر روی محصولات تراریخته گفت: بر روی ممنوعیت واردات این محصولات در مجلس و دولت کار می‌شود و ما نیز در پژوهشگاه استاندارد بررسی هایی را انجام می دهیم.

وی ادامه داد: در مورد این موضوع باید سازمان استاندارد، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست با یکدیگر همکاری داشته باشند.

در ادامه این نشست، وحید مرندی مقدم معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد در خصوص آزمون بنزین، گفت: گزارش تحلیلی آزمون بنزین را برای ارسال به مسؤولان آماده کرده ایم اما الان نمی توانیم اعلام کنیم.

وی همچنین درباره آزمون گازوئیل، اظهار داشت: این آزمون انجام گرفته ونتیجه آن تا چند روز آینده اعلام خواهد شد.

وی با اشاره به موضوع آلودگی هوا، گفت: آلایندگی برخی کارخانه‌های سیمان، شکر و گچ نیز از حد مجاز بیشتر بوده که در آلودگی هوا موثر است.