اصطلاح «فاخر» به مستند هم رسید/ مستندسازی در انجمن سینمای جوان

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیران انجمن سینمای جوانان ایران و شهرداری رشت در راستای ایجاد بسترهای فرهنگی در شهر رشت‌ تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

با امضای تفاهمنامه همکاری میان فرید فرخنده‌کیش مدیرعامل و رییس هیات‌ مدیره انجمن سینمای جوانان ایران و محمدعلی ثابت‌قدم شهردار رشت به زودی سه فیلم فاخر مستند در رشت کلید خواهدخورد. این سه فیلم فاخر در لوکیشن پیاده‌راه فرهنگی کلانشهر رشت که در شبکه جهانی شهرهای خلاق یونسکو ثبت جهانی شده است، در دفتر انجمن سینمای جوانان رشت تولید می‌شود.

این سه فیلم با بودجه ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به‌زودی توسط فیلمسازان منتخب انجمن سینمای جوانان رشت جلوی دوربین می رود و باعنوان «رشت و خلاقیت‌های شهری» تولید خواهد شد.