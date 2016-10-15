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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۱۴

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد:

انجام ۵ عملیات اطفای حریق توسط آتش‌نشانان همدانی طی ۲۴ ساعت گذشته

انجام ۵ عملیات اطفای حریق توسط آتش‌نشانان همدانی طی ۲۴ ساعت گذشته

همدان - مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته آتش نشانان همدانی در ۵ عملیات اطفای حریق شرکت کردند.

محمدرضا بیاناتی در گفتگو با مهر اظهار داشت: شرکت در ۵ عملیات اطفای حریق و ۲ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۳۵۰ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۷ مورد منجر به عملیات شده، ۱۳ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۳۵ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۳۵۰ مورد نیز ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۵ مورد آتش سوزی شامل حریق خودرو در بلوار ۱۵ فروردین، حریق باغ در جاده استخر عباس آباد، حریق جنگل در روستای علی آباد، حریق موتورسیکلت در خیابان توپچی و نشت گاز خودرو در دیزج بوده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان یادآور شد: همچنین ۲ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در منزل در کوچه مشکی و عملیات امداد و نجات در صحنه تصادف در جاده تهران توسط آتش نشانان به انجام رسید.

کد مطلب 3795480

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