۵۹۲ همدانی به بیماران نیازمند خون اهدا کردند

افشین محمدی در گفتوگو با مهر با بیان اینکه طرح نذر خون در روزهای تاسوعا و عاشورای هر سال با هدف تشویق شهروندان به اهدای خون انجام میشود، افزود: در این طرح از تعدادی از اهداکنندگان خونگیری شده و مابقی در نوبت اهدای خون باقی میمانند تا در روزهای دیگر سال خون اهدا کنند.
مدیرکل انتقال خون استان همدان با تأکید بر اینکه نوبتگیری در اهدای خون ایراد شرعی ندارد، به ضرورت فرهنگسازی اهدای خون در طول سال تأکید کرد و گفت: افرادی که در نوبت اهدا هستند در طول سال برای خونگیری دعوت میشوند.
وی با بیان اینکه مراجعهکنندگان در روز تاسوعا ۳۰۸ واحد خون اهدا کردند، گفت: مردم استان همدان در روز عاشورا نیز ۲۸۴ واحد خون اهدا کردند و این درحالی است که از مجموع خون های اهدا شده در این ایام، ۱۷ نفر را بانوان تشکیل میدادند.
محمدی با بیان اینکه میزان خون اهدایی در تاسوعا و عاشورای حسینی امسال با سالهای قبل تفاوت چندانی نداشت، گفت: طی این دو روز، انتقال خون استان همدان با استقرار تیمهای سیار خونگیری زمینه تسهیل امر اهداء خون را برای عزاداران فراهم کرد.
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