محسن سمیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شامگاه جمعه در تماس تلفنی حریق یک واحد تولیدی در ناحیه صنعتی فاضل‌آباد به ایستگاه آتش‌نشانی مستقر در این شهرداری اطلاع داده شد.

وی افزود: این حریق با امکانات و تجهیزات شهرداری فاضل‌آباد (یک نیسان پیشرو و رنو آتش‌نشانی) به‌وسیله کف پودری در ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه مهار شد.

شهردار فاضل‌آباد به دلیل آتش‌سوزی اشاره کرد و ادامه داد: کارشناسان آتش‌نشانی پس از بررسی، علت حادثه را سرریز شدن قیر فراوری از مخزن اعلام کرده‌اند.

وی بابیان اینکه این حادثه خوشبختانه خسارت جانی نداشته است، اضافه کرد: ظاهراً پس از سرریز شدن قیر به دو مخزن دیگر هم سرایت کرده است.

سمیعی بابیان اینکه این کارگاه تولیدی در زمینهٔ فراوری قیر و تصفیه اولیه فعالیت داشت، تصریح کرد: به علت مهار به‌موقع حریق، در این حادثه به دیگر واحدهای تولیدی مستقر در ناحیه صنعتی خسارتی وارد نشده است.

وی بابیان اینکه به‌طور تقریبی سه تن قیر در این حادثه سوخته است، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد بی‌احتیاطی کارگران در روشن کردن مشعل گاز و سرریز شدن قیر دلیل اصلی این آتش‌سوزی بوده است.

شهردار فاضل‌آباد یادآور شد: در ساعت اولیه تقاضای همکاری از شهرداری علی‌آبادکتول داشتیم که خوشبختانه با سرعت عمل و اطلاع‌رسانی به‌موقع موفق شدیم با امکانات و تجهیزات شهرداری فاضل‌آباد آتش را مهار کنیم.