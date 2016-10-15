دفتر معین صدور ویزا در کنسولگری عراق در آبادان مستقر می شود

عزیزالله شهبازی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از سال گذشته مرز شلمچه بین چند شهرستان و منطقه آزاد اروند تقسیم شد. فرمانداری های ماهشهر، آبادان، امیدیه، منطقه آزاد اروند و چهار استان معین اصفهان، بوشهر، فارس و هرمزگان در خدمات رسانی های این مرز همکاری دارند. البته شهرداری تهران نیز موکب دارد.

وی تصریح کرد: شهرستان بهبهان، رامهرمز، شادگان و تعدادی از هیئت های اهواز از جمله دانشگاه علوم پزشکی و سپاه در موکب آبادان حضور دارند.

فرماندار آبادان ادامه داد: امکانات استراحت، بهداشتی، درمانی، اسکان، پذیرایی، کمک های اولیه مثل هلال احمر، فرهنگی و تفریحی برای زائران مهیا شده است.

شهبازی با تاکید بر اینکه در مجموع همه مهیا شدیم تا امسال نیز استقبال خوبی از زائران حسینی داشته باشیم، گفت: به زائران توصیه می کنیم که حتما برای خروج از مرز اقدام به اخذ ویزا کنند. همچنین سعی کنند که از همین الآن اقدام به دریافت ویزا کنند.

وی بیان کرد: دفاتر معین صدور ویزا را در مراکز استان های مختلف مستقر کرده اند و در کنسولگری عراق که در آبادان هست نیز برای ایام نزدیک به اربعین مکانی را تدارک دیدیم تا در صورت نیاز مستقر شوند.

فرماندار آبادان در پایان بیان کرد: جمعیت به این مراکز مراجعه نمی کنند و فقط مدارک ارسالی آنها توسط پست به دفاتر صدور ویزا تحویل داده می شود. توصیه می کنم که تحت هیچ شرایطی قبل از گرفتن ویزا به مرز مراجعه نکنند تا خودشان هم معطل نشوند.