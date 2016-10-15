به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «عاشورا و نیاز انسان معاصر در نگاه امام موسی صدر» با سخنرانی حجت الاسلام دکتر حبیب الله بابایی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار میشود.
این نشست سه شنبه ۲۷ مهرماه ۱۳۹۵ ساعت ۱۶ در محل موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر، واقع در میدان هفت تیر، بالاتر از مسجد الجواد، کوچه شریعتی (نبش فروشگاه یاس)، پلاک ۱۰ واحد ۲ برگزار میشود و ورود برای همه علاقهمندان آزاد است.
موسسه امام موسی صدر برگزار می کند؛
نشست «عاشورا و نیاز انسان معاصر در نگاه امام موسی صدر»
نشست «عاشورا و نیاز انسان معاصر در نگاه امام موسی صدر»به همت موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر، برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «عاشورا و نیاز انسان معاصر در نگاه امام موسی صدر» با سخنرانی حجت الاسلام دکتر حبیب الله بابایی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار میشود.
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