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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۱۴

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر همدان خبر داد:

احداث ۴ مجموعه ورزشی در مناطق چهارگانه شهر همدان

احداث ۴ مجموعه ورزشی در مناطق چهارگانه شهر همدان

همدان- رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان از احداث ۴ مجموعه ورزشی در مناطق چهارگانه شهر همدان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی‌خجسته پیش از ظهر شنبه در کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان از احداث مجموعه فرهنگی ورزشی در کوی «شهید مدرس» همدان خبر داد و افزود: طی دوره سوم شورای شهر پیگیری ساخت مجموعه فرهنگی ورزشی در کوی «شهید مدرس» همدان انجام و ۴۵۰ مترمربع برای ساخت فرهنگ‌سرا اختصاص داده شد.

خجسته بابیان اینکه ۴۵۰ مترمربع برای مجموعه فرهنگی ورزشی کافی نبود، گفت: براساس مصوبه مقرر شد یک هزار و ۵۷۳ مترمربع زمین دیگر نیز به این امر اختصاص یابد که در این راستا هزار و ۱۲۳ مترمربع باید به زمین موردنظر اضافه شود.

وی از احداث ۴ مجموعه ورزشی در مناطق چهارگانه شهر همدان و اختصاص ۴ زمین برای این امر خبر داد و یادآور شد: برای هر یک از این پروژه‌ها در بودجه ۹۵ حدود ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

وی گفت: شهرداری همدان باید برای تحقق ساخت مجموعه‌های ورزشی در ۴ منطقه شهر همدان اقدامات لازم را انجام دهد.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان با بیان اینکه از ۴ زمین اختصاص یافته برای مناطق، زمین دره مرادبیگ در دوره سوم شورای شهر کلنگ‌زنی شده است، افزود: از آنجایی که نقشه پروانه این پروژه آماده است باید عملیات ساخت آن هر چه سریع‌تر آغاز شود.

رضا غلامی‌خجسته تأکید کرد: شهرداری همدان باید پیگیر احداث مجموعه‌های ورزشی در مناطق ۲، ۳ و ۴ باشد تا کار ساخت این مجموعه‌ها نیز آغاز شود.

کد مطلب 3795489

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