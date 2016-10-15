به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی‌خجسته پیش از ظهر شنبه در کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان از احداث مجموعه فرهنگی ورزشی در کوی «شهید مدرس» همدان خبر داد و افزود: طی دوره سوم شورای شهر پیگیری ساخت مجموعه فرهنگی ورزشی در کوی «شهید مدرس» همدان انجام و ۴۵۰ مترمربع برای ساخت فرهنگ‌سرا اختصاص داده شد.

خجسته بابیان اینکه ۴۵۰ مترمربع برای مجموعه فرهنگی ورزشی کافی نبود، گفت: براساس مصوبه مقرر شد یک هزار و ۵۷۳ مترمربع زمین دیگر نیز به این امر اختصاص یابد که در این راستا هزار و ۱۲۳ مترمربع باید به زمین موردنظر اضافه شود.

وی از احداث ۴ مجموعه ورزشی در مناطق چهارگانه شهر همدان و اختصاص ۴ زمین برای این امر خبر داد و یادآور شد: برای هر یک از این پروژه‌ها در بودجه ۹۵ حدود ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

وی گفت: شهرداری همدان باید برای تحقق ساخت مجموعه‌های ورزشی در ۴ منطقه شهر همدان اقدامات لازم را انجام دهد.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان با بیان اینکه از ۴ زمین اختصاص یافته برای مناطق، زمین دره مرادبیگ در دوره سوم شورای شهر کلنگ‌زنی شده است، افزود: از آنجایی که نقشه پروانه این پروژه آماده است باید عملیات ساخت آن هر چه سریع‌تر آغاز شود.

رضا غلامی‌خجسته تأکید کرد: شهرداری همدان باید پیگیر احداث مجموعه‌های ورزشی در مناطق ۲، ۳ و ۴ باشد تا کار ساخت این مجموعه‌ها نیز آغاز شود.