برداشت بالغ بر ۲۵۸ هزار تن گوجه فرنگی از مزارع استان زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از جهادکشاورزی استان زنجان، حسین عامری افزود: گوجه فرنگی از جمله مهم ترین محصولات زراعی استان زنجان به شمار می رود به طوری که طی سال زراعی ۹۵ -۹۴۵ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی زراعی استان به کشت گوجه فرنگی اختصاص یافت.

حسین عامری از برداشت بالغ بر ۲۵۸ هزار تن گوجه فرنگی طی سال جاری در استان زنجان خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد محصول گوجه فرنگی در مناطق مختلف استان برداشت شده است.

وی شهرستان زنجان را عمده تولید کننده محصول گوجه فرنگی در استان زنجان برشمرد و عنوان کرد: گوجه فرنگی تولیدی در استان همه ساله علاوه بر تامین نیاز استان به اکثر استان های کشور بویژه استان های همجوار ارسال می شود.

عامری کیفیت مطلوب گوجه فرنگی تولیدی در استان زنجان را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد: «کمودور»، «لونا»، «ارلی»، «وای» و «ونسر» از جمله ارقام گوجه فرنگی کشت شده در استان را شامل می شود و رقم «ونسر» به دلیل طعم خاص خود عمدتا برای مصارف تازه خوری مورد استفاده قرار می گیرد.