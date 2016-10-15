راهپیمایی اربعین حسینی نماد قدرت اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز در دیدار با رئیس و پرسنل بازسازی عتبات عالیات استان سمنان که صبح شنبه به میزبانی استانداری صورت گرفت، ضمن بیان اینکه راهپیمایی اربعین، شیعیان و رهروان رسول‌الله (ص) به علت عشق و علاقه به سرور و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) هرساله صورت می گیرد، ابراز داشت: امام حسین (ع) خود را فدای بشریت کرد و مردم نیز با عشق و علاقه فراوان در پیاده‌روی اربعین حضوری فعال و پرشکوه دارند و به ندای امام خود لبیک می‌گویند.

وی با اشاره به اینکه امام حسین (ع) مورد علاقه تمام انسان‌ها و بشریت هستند، افزود: باید فرهنگ حسینی را به دیگر نسل‌ها و به‌ویژه دیگر مسلمانان جهان منتقل کنیم.

اربعین نماد حضور امت اسلام است

استاندار سمنان با اشاره به پیش‌بینی‌های انجام‌شده و ثبت‌نام‌های صورت گرفته درخصوص اعزام زائران از این استان به کربلای معلی در اربعین، بیان کرد: ۲۰ هزار زائر از سمنان در مراسم پیاده‌روی اربعین شرکت خواهند کرد و زمینه برای حضور اهالی شهید پرور استان در این مراسم معنوی مهیا است.

خباز به برپایی موکب استان سمنان ویژه اربعین حسینی در کربلا و نجف اشاره کرد و افزود: بعد از هفته دولت از موکب استان دیدار کردیم و شرایط اعزام نیروها را از نزدیک مورد بررسی قراردادیم و با رایزنی‌هایی که با استاندار نجف صورت گرفت امیدواریم شرایط به نسبت سال‌های قبل به بهترین نحو اجرایی شود.

وی بیان داشت: اربعین نماد حضور است و ما باید تلاش کنیم تا این مراسم به نحو احسن صورت بپذیرد.

مردم در بازسازی عتبات مشارکت کنند

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان سمنان نیز در این دیدار گفت: برای ساخت صحن حضرت فاطمه زهرا (س) در نجف به نیروهای تخصصی بنا و سنگ کار نیاز است که علاقمندان برای ثبت نام به دفاتر ستاد بازسازی عتبات مراجعه کنند.

رمضانعلی حلوایی با بیان اینکه نیروهای متخصص اعزامی از استان به کار تعمیر و آبکاری خشت های گنبد مطهر حضرت امام علی (ع) و نصب خشت ها مشغول هستند، ابراز داشت: همچنین افرادی را نیز در رشته‌های سنگ‌کار، جوشکار، بنا، گچ‌کار، برق‌کار و ... به شهرهای نجف، کربلا، کاظمین و سامرا اعزام شده اند.

وی افزود: با توجه به اینکه پروژه صحن حضرت فاطمه زهرا(س) در نجف اشرف به عنوان بزرگترین پروژه عمرانی ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور در حال اجرا و همچنین برای ساخت صحن آن حضرت در حرم امام علی (ع) نیاز به نیروی کار است همچنین باید گفت در حال حاضر نیاز به نیروهای تخصصی بنا و سنگ کار برای ساخت این صحن است.