تمام اشخاص حقوقی مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان همدان، محمد خلیفه از فراخوان اشخاص حقوقی باقیمانده که موضوع فعالیت آنها عرضه کالا و خدمات مشمول و همچنین واردات آنها است برای ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و اجرای این قانون از ابتدای مهرماه خبر داد و گفت: با فراخوان هفتم سازمان امور مالیاتی کشور، همه اشخاص حقوقی مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شده‌اند.

خلیفه افزود: همه اشخاص حقوقی فعال با هر حجم از فروش و یا درآمد از محل عرضه کالا و ارائه خدمات که به موجب فراخوان‌های قبلی تاکنون برای اجرای قانون فراخوان نشده‌اند، در این مرحله مکلف به ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و اجرای این قانون از ابتدای مهرماه امسال شده‌اند.

وی افزود: اشخاص حقوقی که بعد از تاریخ اجرای فراخوان نیز ایجاد، تأسیس و به ثبت می‌رسند و یا شروع به انجام فعالیت می‌کنند، در صورت فعالیت با هر حجم از فروش و یا درآمد حاصل از کالا و خدمت، از اولین دوره مالیاتی بعد از شروع فعالیت، مشمول اجرای این قانون هستند.

مدیرکل امور مالیاتی استان عنوان کرد: فعالان اقتصادی که واجد شرایط مراحل اول تا ششم ثبت‌نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده‌اند، حتی در صورت انطباق با شرایط مشمولیت مرحله هفتم ثبت‌نام این نظام مالیاتی جزو مؤدیان مشمول مراحل قبلی ثبت‌نام و اجرای قانون محسوب شده و مکلف به اجرای مقررات از تاریخ شمول فراخوان مربوط خواهند بود.

وی افزود: بر اساس ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اشخاص حقوقی که در زمینه عرضه کالا و ارائه‌ خدمات معاف هستند و همچنین واردات آنها نظیر محصولات کشاورزی فرآوری نشده، دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان، انواع کود، سم، بذر و نهال، آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی، شیرخشک کودکان، کتاب، ‌مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات، انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی و خدمات درمانی، خدمات حمل و نقل عمومی مسافربری، فرش دستباف و خوراک دام و طیور فعالیت دارند، الزامی به ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده ندارند.

خلیفه در خصوص زمان اجرای قانون توسط گروه هفتم مشمولان فراخوان شده گفت: اشخاص حقوقی مشمول این فراخوان، از اول مهرماه سال جاری، مکلف به اجرای تمامی تکالیف مقرر در قانون از جمله وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران، ارائه اظهارنامه و واریز مالیات و عوارض بر ارزش افزوده به حساب‌های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور هستند.

وی تأکید کرد: فعالان اقتصادی فراخوان شده می‌توانند با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده به نشانی WWW.EVAT.IR نسبت به ثبت‌نام در این نظام مالیاتی اقدام کنند.