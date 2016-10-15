کمک ۱۳ میلیون تومانی مردم اسدآباد به ستاد بازسازی عتبات عالیات

حاج سلطان هادی در گفتگو با مهر از کمک ۱۳ میلیون تومانی مردم شهرستان اسدآباد به ستاد بازسازی عتبات عالیات در سال جاری خبر داد و گفت: از بدو تشکیل این ستاد تاکنون بیش از ۲۳۵ میلیون تومان وجوه نقدی و ۲کیلوگرم طلا توسط مردم اسدآباد به ستاد بازسازی عتبات عالیات هدیه شده است.

وی به فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی در جذب کمک‌های مردمی اشاره کرد و گفت: اطلاع‌رسانی مهم‌ترین راهکار برای جذب کمک‌های مردمی و نیروی کار ماهر برای پیشرفت فرآیند امور اجرایی بازسازی عتبات عالیات است.

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات اسدآباد شماره حساب ۳۳۰ صندوق مهدیه اسدآباد را تنها شماره حساب کمک به عتبات عالیات در شهرستان اعلام کرد و گفت: مردم اسدآباد می‌توانند کمک‌ها و نذرهای خود را به این حساب واریز کنند.

وی بازسازی بقاع متبرکه امامان معصوم را کاری بسیار با ارزش دانست و گفت: در شرایط فعلی که وهابیت بر علیه شیعیان تبلیغات سوء انجام داده و زیارت را مصداق بت پرستی می داند، بازسازی و تعمیر قبور ائمه زهر چشمی است بر وهابیت و تکفیریها، که ما شیعیان علاقه مندیم تا این بقاع متبرکه را بازسازی کنیم.

هادی با اشاره به‌ضرورت فرهنگ‌سازی برای کمک و بازسازی عتبات عالیات در بین مردم جامعه گفت: بازسازی عتبات عالیات نیازمند مشارکت همه مردم در این امر معنوی است.