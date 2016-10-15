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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۴۵

رئیس اداره حمل و نقل کالای مازندران:

۶ میلیون تن کالا در مازندران جابجا شد

۶ میلیون تن کالا در مازندران جابجا شد

ساری - رئیس اداره حمل‌ونقل کالا، اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران گفت: در شش‌ماهه امسال شش میلیون و ۱۴۷ هزار و ۱۷۸ تن کالا از استان به سایر نقاط کشور جابجا شده است.

سید رحمت الله موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر تعداد بارنامه‌های مصرفی شش ماه سالجاری را ۴۶۷ هزارو ۹۵ فقره ذکر و عمده کالا جابجا شده از استان در شش‌ماهه سال جاری را به ترتیب شن وماسه، گندم، جو، سیمان فله‌ای، سیمان کیسه‌ای، فرآورده‌های لبنیاتی، نئوپان، سس، ذرت، انواع ورق آهنی عنوان کرد.

رئیس اداره حمل‌ونقل کالا، اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران خاطرنشان کرد: ۱۲۱ شرکت حمل‌ونقل و شعبات در سطح استان مازندران فعال است واین استان دارای ۷ انجمن صنفی کارفرمائی شرکت‌های حمل‌ونقل کالا ویک کانون انجمن صنفی کارفرمائی شرکت‌های حمل‌ونقل کالا و یک کانون انجمن صنفی کارگری رانندگان ویک اتحادیه حمل بار و ۱۰ انجمن صنفی کارگری رانندگان وسایط نقلیه کالای جاده ای است.

 وی در ادامه اظهار داشت: کل رانندگان حمل‌ونقل کالای استان در شش‌ماهه امسال، ۱۶ هزار و ۶۲۸ نفر بوده و کل ناوگان حمل‌ونقل کالا در این مدت ۱۱ هزار و ۵۷۰ دستگاه بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد چهار  درصدی داشته است.

کد مطلب 3795504

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