۱۹ میلیون و ۱۸۷ هزار سهم در بورس همدان مبادله شد

عباس صمدی در گفتگو با مهر اظهار داشت: طی هفته گذشته تعداد ۱۹ میلیون و ۱۸۷ هزار و ۳۳۸ سهم به ارزش ۳۵ میلیارد و ۹۶۱ میلیون و ۲۴۶ هزار و ۷۶۳ ریال در بورس منطقه‌ای همدان مبادله شد.

صمدی افزود: ۴۸ درصد از معاملات این هفته مربوط به خرید سهام و ۵۲ درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است.

وی گفت: این تعداد سهام متعلق به ۱۳۶ شرکت بود و طی هفته گذشته در بورس منطقه‌ای همدان ۲۶ کد معاملاتی جدید ایجاد شد.

مدیر بورس منطقه ای همدان عنوان کرد: شاخص کل قیمت در هفته گذشته معادل ۷۷ هزار و ۶۵۵ واحد بود که نسبت به هفته ماقبل آن ۴۷۲ واحد افزایش یافت.