لرستان در طرح «حفاظت و توسعه پایدار کوهستان زاگرس مرکزی»قرار گرفت

مهرداد فتحی بیرانوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با پیگیری های صورت گرفته توسط محیط زیست، پس از ۱۰ سال استان لرستان در برنامه کوهستان زاگرس مرکزی قرار گرفت.

وی افزود: هفته آتی نشست مشترک برای انعقاد تفاهمنامه و اجرای برنامه حفاظت و توسعه پایدار زاگرس مرکزی در سازمان برنامه و بودجه کشور و به منظور ایجاد ساختار اداری نظام مدیریت بین بخشی و فرابخشی و پیش بینی تمهیدات لازم با توجه به فرآیند شروع برنامه ششم توسعه و روش های تامین منابع و اعتبارات مورد نیاز برنامه های اجرایی با حضور استانهای زاگرس مرکزی برگزار می شود.

مدیر کل محیط زیست لرستان با بیان اینکه طی این سال ها پیگیر احقاق حق استان لرستان در طرح حفاظت و توسعه پایدار کوهستان زاگرس مرکزی بودیم که به ناحق از این طرح کنار گذاشته شده بود گفت: چندین جلسه با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین معاون محیط طبیعی سازمان و مسئول طرح زاگرس مرکزی در این خصوص برگزار شد و با ارائه مستندات مستدل از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان مقرر شد که استان لرستان نیز در این طرح قرار گیرد.

فتحی بیرانوند اظهار داشت: سازمان حفاظت محیط زیست به نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران و با مشارکت برنامه عمران ملل متحد و صندوق تسهیلات جهانی محیط زیست، اقدام به طراحی و اجرای طرح حفاظت از تنوع زیستی در چشم انداز زاگرس مرکزی، با هدف حفاظت از تنوع زیستی در سیمای حفاظتی زاگرس مرکزی از طریق تلفیق حفاظت همراه با توسعه پایدار کرده است.

وی با تاکید بر اینکه رویکرد اصلی در تدوین برنامه حفاظت و توسعه پایدار کوهستان زاگرس مرکزی، همسو کردن حفاظت از تنوع زیستی و بهره برداری پایدار با فعالیت در بخش های کشاورزی، جنگل ها، مراتع، آب، توسعه زیرساخت ها و گردشگری در چشم انداز کوهستان مرکزی خواهد بود گفت: همچنین هدف از تدوین این سند کمک به تلاش های بی وقفه به منظور تقویت معیشت و محرکی برای توسعه اقتصاد در منطقه از یک سو و از سوی دیگر حفاظت از تنوع زیستی توامان با توسعه پایدار است.

مدیر کل محیط زیست لرستان با بیان اینکه اجرای طرح حفاظت از تنوع زیستی در چشم انداز زاگرس مرکزی با مشارکت همه ذینفعان و ذیربطان در سطوح ملی و استانهای اصفهان، چهارمحال و بختیاری، فارس و کهکیلویه و بویراحمد در سال ۸۶ آغاز به کار کرد گفت: متاسفانه لرستان از این طرح حذف شده بود.

فتحی بیرانوند ادامه داد: این در حالیست که در تعریف زاگرس مرکزی در این طرح آمده که زاگرس مرکزی این ناحیه در امتداد شمال غربی به جنوب شرقی از دره رودخانه خرم آباد تا کوه های شرقی کویر مروست و شمال دریاچه بختگان و رودخانه دالکی ادامه دارد.

وی تخریب جنگل ها و مراتع، کشت زیر اشکوب، فرسایش، بهره برداری بیش از ظرفیت از منابع زیرزمینی و سطحی، شکار و صید بی رویه، آبزی پروری ناپایدار، استفاده بی رویه از کود و سموم شیمیایی، عدم مدیریت اصولی پسماندها و ... را از عوامل تهدیدات عمده تنوع زیستی کوهستان زاگرس مرکزی عنوان کرد.